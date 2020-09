70-Stunden- Messe

." ( Sir Isaac Newton BUCHPREISEDie Shortlist für den Deutschen Buchpreis ist vielfältig und honoriert Wagnisse.Die Shortlist bildet die ganze Bandbreite des Erzählens ab.Auf der diesjährigen Shortlist stehen mehr Frauen und Männer.Die Regionalbuchtage starten. Zum Auftakt wurde Deutschlands schönster Regionaltitel gewählt.BUCHMESSEWie werden Frankfurter und Leipziger Buchmesse in Zukunft aussehen? Und welche Rollen werden sie in veränderter Form übernehmen können?Zur Special Edition 2020 launcht die Frankfurter Buchmesse ihr erstes rein digitales Fachprogramm. Dieses besteht aus Konferenzen, Fachtalks, Vorträgen und Networking-Veranstaltungen.Interview mit Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse zum aktuellen Stand der Dinge.VERLAGEDer Aufbau-Verlag feiert sein 75-jähriges Jubiläum mit einem Film-Rückblick auf die eigene Geschichte.Der frühere Holtzbrinck-Manager stirbt mit 64 Jahren.Wie Rowohlt das Verlagswesen auf beeindruckende Weise prägte.HarperCollins and Simon & Schuster announced new jobs to focus on diversity and inclusion in publishing.AUTORINNENJK Rowling's new book is being criticized - but how much should we base our opinions of it on one single review?Welche Rollen erfüllen Schriftsteller und Lyriker zur heutigen Zeit?DIGITALISIERUNGMusik-Streamingdienst Deezer startet in Deutschland ein neues Angebot für Hörspiele.BUCHHANDELEine erfahrene und eine angehende Buchhändlerin erzählen von ihrer Arbeit und dem Einstieg in den Buchhandel.RECHTLICHES UND POLITIKWegen der Teilnahme an Protesten befürchtet Autorin Tsitsi Dangarembga erneut inhaftiert zu werden. Gleichzeitig wurde ihr Roman für die Shortlist des Booker Prize nominiert.<--- bestellen Bolton is accused of having published classified material in his book.AUSZEICHNUNGEN UND PREISEMit dem ?Gütesiegel Buchkindergarten? haben die IG Leseförderung des Börsenvereins und der Deutsche Bibliotheksverband 74 Kindergärten ausgezeichnet, in denen frühkindliche Leseförderung mit vielfältigen Aktionen rund ums Lesen, Erzählen und Reimen ein Schwerpunkt der Arbeit ist.Ausgezeichnet wird die Autorin Maren Kames. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.Christian Baron erhält den Preis für seinen Roman "Ein Mann seiner Klasse".Böhmermann und Meyerhoff lassen Kiepenheuer & Witsch jubeln bb ) - Von Null auf die Eins: Dieser beachtliche Sprung gelingt gleich zwei KiWi-Autoren in unseren aktuellen Wochecharts. Joachim Meyerhoff bei der Belletristik und Jan Böhmermann beim Sachbuch (jeweils Hardcover). Böhmermann löst damit Mary L. Trump an der Spitze ab. Was hat sich sonst in den Charts getan? Das lesen Sie hier. dw ) Ebenfalls sechs, ebenfalls vielfältig bb ) - Die Deutsche Digitale Bibliothek erhält für ihr Projekt "Nutzerorientierte Neustrukturierung der Deutschen Digitalen Bibliothek" Fördermittel aus dem Konkunkturprogramm Neustart Kultur der Bundesregierung.von lyrikzeitung SonettDie Nacht so schwer und feucht, man könnt ertrinken.Im Nebel - müde, rot, kaum noch ein Blinken.Trübselig, blakend die Laternen glimmen.Als ob man sich in ekler Kneipe finde.In tiefres Schwarz die Vorstadt scheint zu sinken ...Auf Dächer trist sich Regengüsse schwingen -Und bittren, trocknen Husten hört man klingenDurch Wände, knarrend einsturzreif im Winde.Wie Edgar Poe ich nun nach Hause wanke,Oder wie Paul Verlaine, vom Suff bezwungen.An nichts verliert sich heut noch mein Gedanke.Drolligen Schritts bin ich dann eingedrungenIns finstre Haus, wenn auch ein wenig schwankend,Und stürz, stürz wieder, red wirr mit dem Munde.