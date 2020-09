Pressefreiheit & Manieren

Freitag, 11. September 2020

Zitat des Tages

"Ein Problem mit Menschen, die keine Laster haben, ist, dass sie ziemlich sicher einige nervige Tugenden besitzen." (Elizabeth Taylor)



Pressefreiheit und Manieren

Die Freiheit des Wortes und der Kunst sind ein hohes Gut.

(journal 21) - Dennoch sollten Fragen erlaubt sein. Von Stephan Wehowsky



11. September 2020

Die Presseschau aus deutschen Zeitungen

(dlf) - Kommentiert werden die Debatte über mögliche Hilfen für die Migranten aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria sowie Präsident Trumps Eingeständnis, dass er frühzeitig über die Gefahr durch das Coronavirus Bescheid wusste.

Aus den Feuilletons

Aus den Feuilletons



11. September 2020

Die internationale Presseschau

(dlf) - Nach dem verheerenden Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria steht erneut die europäische Flüchtlingspolitik im Blickpunkt. Weitere Themen sind das Buch des US-Journalisten Woodward über den Umgang von Präsident Trump mit der Corona-Pandemie und das von der britischen Regierung geplante neue Binnenmarkt-Gesetz.



Ungarn

Kultur protestiert gegen Orban

(faz) - Wir bewundern andere Meister!



Der Verführer des Präsidenten

Reporterlegende Bob Woodward

(faz) - Schon so mancher Politiker hat dem Journalisten Bob Woodward zu viel von sich preisgegeben. Seine Recherchen brachten in den siebziger Jahren sogar einen Präsidenten zu Fall.

Woodwards Trump-Buch : Lügen und Protzen

(faz) - Das neue Buch von Watergate-Journalist Bob Woodward bringt Donald Trump in Erklärungsnöte. Es zeigt einen Präsidenten, der die Gefahr durch das Coronavirus bewusst herunterspielt und sich mit geheimen Waffensystemen brüstet.

(faz) - Warum teilt Woodward seine Kenntnisse erst jetzt mit?



Solingen-Berichterstattung

Welche Zukunft hat der Boulevard?

(dlfk) - Die Berichterstattung der "Bild"-Zeitung im Fall Solingen wird laut kritisiert. Wir wollen von der Publizistin Ferda Ataman und dem Journalistik-Professor Tanjev Schultz wissen, ob ein anderer Boulevardjournalismus möglich ist.



Cancel Culture

Eine Antwort an Navid Kermani

(dlfk-audio - 7:41 min) - Autor/in Freyn, Jan



Ohne Publikum

Deutscher Radiopreis

- wer sind die Preisträger?

Ohne Publikum

Deutscher Radiopreis

- wer sind die Preisträger?

Beste Newcomerin Anh Tran

Beste Newcomerin Anh Tran



Interview mit Tom Buhrow

Menschen merken, wenn jemand manipuliert

(faz) - Tom Buhrow wirbt in den Bundesländern gerade für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Als Plus führt er den Journalismus der ARD an. Doch der wird scharf kritisiert. Zu Recht? - "Der Zuspruch, den wir in der Corona-Zeit erhalten, ist ein hoffnungsvolles Zeichen für alle, die seriösen Journalismus machen wollen": der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buhrow dpa - Bei den "Tagesthemen" gibt es seit Anbeginn einen Kommentar. Seit ein paar Tagen ist er versehen mit dem Schriftzug "Meinung". Ist das nötig? - Viele Zuschauerreaktionen haben uns gezeigt, dass oft nicht erkannt wird, dass ein Kommentar die persönliche Meinung wiedergibt. Für uns als Journalisten ist das selbstverständlich, aber für viele Menschen nicht. Im Dialog und Austausch mit Zuschauern hat sich herausgestellt, dass das eindeutiger sein muss. Deswegen wurde der Hinweis "Meinung" eingeführt.



Eklat im Traditions-Verlag

Kampfsportler als Boss vorgestellt - dann wird's turbulent

(mopo) - Alexandra Jahr stellte ihren Fachjournalisten den Kampfsportler Ardalan Sheikholeslami als neuen Chef vor - dann eskalierte die Betriebsversammlung.



Streik führt zu

Programmänderung im TV bei Deutscher Welle

Ein Warnstreik von Beschäftigten der Deutschen Welle hat sich auf das Fernsehprogramm ausgewirkt.

Zensur

Jan Böhmermann greift "FAZ"-Herausgeber

Jürgen Kaube wegen geplatztem Interview an.

(turi2) - Jan Böhmermann, gerade auf großer PR-Tour für sein Buch mit gesammelten Twitter-Werken, ärgert sich über ein "FAS"-Interview, das auf den letzten Metern vor der Veröffentlichung geplatzt ist - durch den Widerstand von "FAZ"-Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube. Böhmermann reagiert mit einem offenen Brief bei Twitter - auf eine nicht öffentliche Kontaktaufnahme habe Kaube nicht geantwortet. In dem Schreiben fragt Böhmermann, warum Kaube "in die redaktionelle Gestaltungshoheit der 'FAS'" eingegriffen habe. Mögliche Antworten liefert er in weiteren Tweets mit Auszügen aus dem Interview. "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt bietet derweil an, das Interview in seinem Medium zu veröffentlichen.

Böhmermanns offener Brief an die FAZ

(dlfk-audio - 6:29 min) Hype oder berechtigte Kritik?

Was machen Tweets in Buchform?

Böhmermanns Twitter-Chronik 2009-2020

Gespräch mit Christine Watty

Gefolgt von niemandem, dem du folgst

(ndr) - Mit 2,2 Millionen Followern ist der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann einer der einflussreichsten deutschen Twitterer. Allein in den ersten drei Monaten in diesem Jahr wurden Tweets seines Accounts knapp 118 Millionen Mal gesehen. Los ging es 2009, als Reaktion auf den Amtsantritt Barack Obamas. Über alles, was sich dazwischen in dem Kurzmitteilungsdienst abgespielt hat, hat Jan Böhmermann jetzt seine kommentierten Tweets als Buch herausgegeben: "gefolgt von niemandem, dem du folgst".