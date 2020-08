Hegel reloaded

Donnerstag, 27. August 2020

Zitat des Tages

"Die Mitte der Nacht ist auch schon der Anfang eines neuen Tages." (Papst Johannes Paul II.)



27. August 2020

Die Presseschau aus deutschen Zeitungen

(dlf) - Mit Kommentaren zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses und zum Verbot der für das Wochenende geplanten Corona-Demonstrationen in Berlin.



Hörfunk-Tipps von Henry

Musiktipp I

17:30 Uhr - Ö1 - Spielräume

Das Major-Debüt von Nubya Garcia

Nubya Garcia: Der nächste Shootingstar aus Londons Jazzszene mit Andreas Felber





Musiktipp II

21:05 Uhr - Deutschlandfunk - JazzFacts

"Ruhe und Entdeckerdrang" Die Saxofonistin Charlotte Greve

Von Thomas Loewner





Musiktipp III

22:05 Uhr - Deutschlandfunk

https://www.deutschlandfunk.de/historische-aufnahmen.1751.de.html

Historische Aufnahmen "Genreübergreifendes beseeltes Spiel" Der Geiger Itzhak Perlman

(*1945) Von Klaus Gehrke





Musiktipp IV

23:30 Uhr - ARD - Radiofestival. Jazz

Back to the Sunset - Die WDR Big Band Köln und der kubanische Schlagzeuger Dafnis Prieto







Hörtipp I

19.04 Uhr - WDR 3 - Hörspiel

"Hegels Hund" Von Otto A. Böhmer

Regie: Thomas Werner Dramaturgie: Thomas Leutzbach

Produktion: WDR 2020



Hörtipp II

20:00 Uhr - ByteFM - Back To The Basics

mit Marcus Maack - Adventures in the Land of Bass



Hörtipp III

22:03 Uhr - Deutschlandfunk Kultur -Freispiel "Kurzstrecke 101"

Feature, Hörspiel, Klangkunst - Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene

Zusammenstellung: Julia Gabel, Marcus Gammel, Ingo Kottkamp und Johann Mittmann

Produktion: Autor*innen / Deutschlandfunk Kultur 2020 (Ursendung)



Hörtipp IV

23:03 Uhr Ö1 - ICAS Radio

Eine Rundschau zum bevorstehenden Festival-Herbst

Die Herbstpläne des ICAS Festival-Netzwerkes mit und trotz Corona.



TV-Tipps

20:15 Uhr - Faszination Arktis Tauchgang unter dünnem Eis | arte

20:15 Uhr - ARD extra: Die Corona-Lage

22:40 Uhr - Nah dran - Das Magazin für Lebensfragen Verhältnis gestört? Wie Mensch und Natur zusammenfinden | MDR

23:35 Uhr - Victoria Spielfilm Deutschland 2015 | NDR Fernsehen





Lesung

Zsuzsa Bánk liest ihr Erzählung "Genova per noi"

exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(mdr - 23 min) - Eine alte, weit zurückliegende Liebe, die irgendwie nicht ganz abgeschlossen scheint. Nach Jahren plötzlich die Einladung, Aufforderung in einem Brief, gemeinsam an die alten Orte zu reisen: Genua. Der Tumult, der dadurch in Kopf und Herz entsteht. Die Sehnsucht, die man insbesondere mit einem Ort verknüpft, das Unauslöschliche, Ewigwährende daran. Zsuzsa Bánk erzählt gefühlvoll und mit viel Italianità diese elegante, sommerliche Geschichte.



Keine Fragen

MDR-Interview mit Björn Höcke

(faz) - Der MDR wird wegen eines "Sommerinterviews" mit dem AfD-Politiker Björn Höcke kritisiert. Aber nicht das Gespräch ist ein Skandal. Fragwürdig ist das Denken derer, die ihre politische Haltung mit Journalismus verwechseln.



Zeit:Geist - Zeitschriftenschau

Literaturmagazin "Wortschau" für Neugierige

(fk) - Zu den vielen Kulturzeitschriften, nach denen man in Buchhandlungen und Presseläden fragen muss, gehört das Literaturmagazin WORTSCHAU. Mit ihren Themenheften wendet es sich von den oberflächlichen politisch-sozialen Aufregungen ab und den Reichtümern der Poesie und der Prosa zu. Bernd Leukert stellt die bemerkenswerte Zeitschrift vor. Von Bernd Leukert



Blockchain

die großartige Lösung für so gut wie gar nichts?

(piq) - Ein Doppel-piq dieses Mal, denn von allen Blockchain-Kritiken, die ich bisher gelesen habe, ist das hier eine der wirklich besseren - der trotzdem einige entscheidende Dinge fehlen.



Was sich ändern muss

Mehr Vielfalt im Journalismus

(piqd) - Mehr als ein Viertel der Bevölkerung hat ausländische Wurzeln. Der Anteil der Journalistïnnen mit Migrationshintergrund liegt um ein Vielfaches darunter. Ich habe keine verlässliche Quelle für die immer (2012) wieder (2016) wiederholte (2018) Zahl (2020) von zwei Prozent gefunden. Fakt ist aber: Deutsche Medien bilden die Gesellschaft nicht ab.



Kleiner Buchladen

Frische Bücher: Joachim B. Schmidts "Kalmann"

(piqd) - In Raufarhöfn geht die Sonne im Sommer zwei Wochen lang nicht unter. Am nördlichsten Zipfel Islands liegt das Fischerdorf, welches zum Schauplatz des Romans Kalmann auserkoren wurde. Seit dreizehn Jahren lebt der gebürtige Schweizer Autor Joachim B. Schmidt in Island, verliebte sich jedoch schon als 16-Jähriger in die Insel, die er als beständiges Wunderland und Inspiration empfindet. Ein Freund schrieb seine Doktorarbeit über den beinahe verlassenen Fischerort Raufarhöfn, Schmidt besuchte ihn dort und fand die Landschaft und den Stoff für seinen vierten Roman. Und seine Hauptfigur Kalmann, der eigentlich nur der Dorftrottel sein sollte, aber nach wenigen Seiten ins Rampenlicht latschte und einfach dort geblieben ist. (Nacherzählt aus dem Gespräch mit dem Autor im Anhang des Leseexemplars).



Musikfestival MIMF auf Lesbos

Konzert zwischen Ziegenglocken und Zikaden

(faz) - Auf Lesbos macht ein Musikfestival das Phänomen der Gleichzeitigkeit zum Thema. Das Musizieren und Zuhören wird so zum sozialen und digitalen Experiment.



Buchkritik

"Wilde Freude" von Sorj Chalandon

(dlfk-audio - 6:00 min) - von sigrid Brinkmann



Sachbuchbestenliste September

Kritische Blicke auf Israel, Deutschland und die USA

(dlfk) - Omri Boehms Buch "Israel - eine Utopie" führt die Bestenliste im September an. Der Philosoph will zu einem rationalen Urteil über den Staat Israel beitragen. Ronen Steinke und Eliot Weinberger analysieren Fehlentwicklungen in Deutschland und in den USA.



Prämierten

Theater des Jahres

Die Prämierten im Coronajahr 2020

(dlfk-audio - 7:50 min) - Interview mit Franz Wille von "Theater heute"



Lesart

Das Dlfk-Literaturmagazin

Buchkritik

(dlfk-audio) - "Leben im Exil. Über Migration sprechen" von Masha Gessen



Lyrischer Tageskommentar

(dlfk-audio) - Der Karneval entfällt

Gespräch mit Monika Rinck



Lese-Empfehlungen

(dlfk-audio) - Die besten Sachbücher des Monats September



Kulturzeit-Tipp

"Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber"

(3sat-video) - JPeter Greenaways skandalträchtiger Klassiker "Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber" von 1989, ein Film voller Intrigen und blutigen Racheplänen, erscheint nun erstmals auf DVD und Blue-ray.



Kulturzeit-Tipp

"Monat der zeitgenössischen Musik"

(3sat-video) - JIn der vierten Ausgabe des Musikfestivals präsentiert die Berliner Szene der zeitgenössischen Musik ihre Antworten auf die Corona-Krise mit avantgardistischen und experimentellen Formaten.



Kulturzeit-Tipp

"Ferne Welten/Fremde Schätze"

(3sat-video) - JDas Heimatmuseum Heiden zeigt nun eine Sonderausstellung zur Rolle der Schweiz in Zeiten des Kolonialismus.



Film & Essen

Doris Dörrie übers Essen

(3sat-video) - JIn ihrem neuen Buch "Die Welt auf dem Teller: Inspirationen aus der Küche" schreibt Doris Dörrie über Essen. Ein Thema, das für sie immer auch politisch ist.



Berlinale

Genderdebatte

(3sat-video) - JZuspruch und Kritik hagelt es nun für die Veranstalter der Berlinale. Genderneutrale Preise sollen 2021 verliehen werden - doch damit gibt es auch weniger Preisträger*innen.



"Tenet"

Das Sci-Fi-Spektakel

(3sat-video) - John David Washington spielt den namenlosen Protagonisten in Christopher Nolans neuem Sci-Fi-Action-Spektakel "Tenet". Seine Mission: ganz in James-Bond-Manier die Welt vor dem Untergang bewahren. Gegenwart und Zukunft geraten dabei in Konflikt.



Wladimir Kaminer über

Kultur in der Pandemie

(3sat-video) - über verwaiste Festivalstätten, Herausforderungen der Coronapandemie und die Auswirkungen dieses besonderen Kultursommers.

(3sat-video) - ...und bereiste Orte, die in diesem Sommer Schauplatz großer Festivals gewesen wären. Die Dokumentation (3sat-video) - "Kaminer Inside" begleitet ihn auf seiner Reise durch die 3sat-Länder.

Proteste in Belarus

(3sat-video) - zur Lage der Künstler*innen in Belarus und deren Formen des Potests.



Belarus: Künstler*innen gegen die Diktatur

(3sat-video) - Mit spontanen Kunstaktionen, Konzerten und Ausstellungen protestieren unzählige Künstler*innen in Belarus gegen Diktatur und Polizeigewalt.



Hegel reloaded

Der Weltgeist und die Freiheit

(3sat-video) - Freiheit und Vernunft: Was kann uns der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Corona-Zeiten sagen? Der vor 250 Jahren geborene Denker ist auch heute immer noch aktuell.