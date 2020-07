Sprach-Akrobatik

Mittwoch, 29. Juli 2020, 211.Tag des Jahres, 737.637. Tag der Zeitrechnung, im Radio u.a. Hörspiel nach Julie Otsuka "Wovon wir träumten" - Neue Vocalsolisten "Stimmung" von Stockhausen + Im Fernsehen u.a. Spielfilm" Toni Erdmann" (Deutschland 2016) - Roger Cicero: Ein Leben für die Musik.- mehr

"Ein guter Rat in spaßiger Form ist oft besser als eine ernste Belehrung." (Baltasar Gracián)



Lend me your ears

"Shakespeare Umkreisungen (3)"

Mit Musik von Robert Johnson, Barry Guy, Hector Berlioz, Duke Ellington, Alfonso Ferrabosco sowie Ralph Fiennes mit Shakespeare-Sonetten

(radio) - "Lend me your ears" baten wir Sie an den vergangenen beiden Samstagen den Marc Anton des William Shakespeare zitierend. "Lend me your ears" als Höraufforderung zu musikalischen Shakespeare-Umkreisungen. Von Henry Purcell bis Dmitri Schostakowitsch sind wir gereist, aber heute wagen wir uns endlich auch in Shakespeares eigene Zeit. Mit Elke Tschaikner + Christian Scheib



ARD Radiofestival 2020

Anna Katharina Hahn "Ausflug im Liegen"

Eine Erzählung exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(mdr) - Eine Frau liegt im Bett und betrachtet ihren Körper. Mit scharfem Auge und nicht immer guten Erinnerungen reist sie ihren Leib hinauf und hinunter, betrachtet Stellen, die sie noch nie zuvor wirklich genau angesehen hat und fragt sich während dieser Unternehmung, was sie von dieser Landschaft halten soll, die immer unvertrauter wird, je länger sie hinschaut. -Sind Frauen im eigenen Körper tatsächlich zu Hause? Gehört er ihnen wirklich? Gibt es einen unabhängigen Blick auf diese Landschaft, die ständig von anderen bewohnt, beackert und beurteilt wird? - Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autorinnen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.





"Das verschachtelte Ich"

Sind wir die Summe unserer Habseligkeiten?

(dlfk-audio- min) - Gespräch mit dem Autor Andreas Gerlach

Mein Arkadien

Die Hängematte im Garten der Großmutter

(dlfk-audio - 5:33min) - Von Helga Schubert

Postmodern

"In diesem Buch stirbt jeder" von Beka Adamaschwili

(dlfk-audio - 5:42 min) - Gespräch mit Gerrit Bartels

Straßenkritik

"Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" von Rainer Maria Rilke

(dlfk-audio - 1:13 min) - Von David Siebert

"Ich bin ein japanischer Schriftsteller"

(dlfk-audio - 5:46 min) - Gesprächmit Dany Laferrière über seinen neuen Roman

Von Tobias Wenzel

Glückwünsche

Mikis Theodorakis wird 95

(dlfk-audio - 5:20 min) - Thomas Bormann gratuliert