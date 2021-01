Dass Nudeln ab März 2020 kaum mehr zu haben waren, ist weder eine neue Erkenntnis, noch sonderlich erstaunlich. Dass De Ceccos Bucatini-Nudeln - also die etwas dickere Spaghetti-Variante, die dank eines Lochs in der Mitte wahre Saucensauger sind - in den USA auch nach der triumphalen Rückkehr der Nudeln in die Supermarktregale weiterhin vermisst wurden, hat Rachel Handler dann aber doch aufmerken lassen. Ihre Recherchen waren hartnäckig, lesen sich äußerst kurzweilig und decken schließlich eine Posse aus der Nudelwelt auf: Wie sich zeigt, müssen Nudeln in den USA - anders als in der EU - mit zusätzlichen Nährstoffen angereichert werden und die importierten Bucatini reißen den geforderten Eisenwert mal geradeso um Haaresbreite, was die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel zum Äußersten trieb. Hat die mitten im Stress mit den Corona-Impftests denn nichts besseres zu tun als irgendwelche Nudeln zu testen und aus dem Verkehr zu ziehen? Eine Quelle namens Carl erklärt, dass Nudeln in den USA schon immer ein schwer umkämpftes Produkt waren: "Etwa zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war die etablierte Nudelindustrie (im folgenden 'Big Pasta' genannt) 'besorgt' über die Martkeintritt von Nissins Ramen-Nudeln, die 'völlig jenseits der Spezifikationen' dessen liegen, was die USA als Nudeln anerkannte. ... Big Pasta drängte darauf, dass sämtliche Nudeln gewissen Spezifikationen entsprechen müssen, um als 'angereicherte Maccaroni-Produkte' und damit für den US-Handel anerkannt zu werden." Was De Cecco, die Behörden und die Bucatini-Nudeln betrifft, hat Carl "eine faszinierende Theorie: 'Das klingt alles so, als ob irgendwer unglücklich damit ist, dass De Ceccos Produkt auf dem Markt ist. Also hat er es sich genauer angesehen und bemerkt, dass es den Standards nicht entspricht. Die Behörden halten nach so etwas üblicherweise nicht Ausschau. Die haben besseres zu tun.' Aufgeregt von diesem ganzen 'There will be Blood'-Drama kontaktierte ich eine Quelle mit Einblick in die rechtlichen Abläufe und genauem Wissen, was sich hinter den Kulissen von Big Pasta abspielt. Die Quelle, die ich Luigi nennen will, aber völlig anders heißt, bekräftigte Carls Verdacht: 'Die Behörden sind ziemlich lahm, wenn es darum geht, gerissenen Standards nachzugehen. Ich vermute, dass ein Mitbewerber erheblichen Druck ausgeübt hat. Zwar kann so etwas auch auf andere Weise geschehen, aber damit die Behörden tatsächlich Ressourcen für so etwas aufwenden, muss schon jemand erheblichen Einfluss spielen lassen.'"