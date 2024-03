Radiotipps für Mittwoch

ausgewählt von Henry KozokFür das Duo hat der französische Komponist Fabien Waksmann eine Suite komponiert mit dem Titel "The perfect match". Und genauso heißt auch das Programm von Lucienne Renaudin Vary und Félicien Brut: es schlägt einen Bogen von Gioachino Rossini, Astor Piazzolla und Leonard Bernstein zu Klassikern des französischen Chansonrepertoires.Lucienne Renaudin Vary, Trompete; Félicien Brut, AkkordeonAufnahme vom Kristupo Festivalis, VilniusVon Nina PolascheggSarah Vaughan war eine Frau mit einer außergewöhnlichen Stimme. Allein schon ihr Spitzname wies sie als Legende aus, "The Divine One", "die Göttliche". Mit Karsten MützelfeldtEastern Flowers, Tarab Trio, Lisboa String Trio - unterschiedlichste Dreierbesetzungen, die sensibel in breiten Klangspektren interagieren. Babette Michel stellt Trios vor, die nach Palästina und Kurdistan, Portugal, Madagaskar und Indien führen.Komposition: Siegfried Franz Regie: Otto KurthRegieassistent: Willy LamsterTechnik: Rudolf Meister und Walter Fiedler NWDR 1953Eine geheimnisvolle Platte mit dem Titel "Disco Dances From Turkey" wurde gerade wiederveröffentlicht (bzw. zusammengestellt). Die Interpreten sind komplett unbekannt, wahrscheinlich sind es türkische Roma, die in Istanbul diese Songs Mitte der 70er-Jahre veröffentlicht haben. Dank der Labelarbeit von Seismographic Records kommen diese eigentlich zwei Alben jetzt als Doppelalbum heraus. Dazu noch einiges vom Plattenladen Lefter Records sowie dem Label Rumi Sounds aus Berlin und die Plattenpolytour von Micha Phonem.Von David LindemannKomposition, Ton, Regie: David LindemannProduktion: Autorenproduktion 2020Klaus Johann Grobe machen ein Album übers Älterwerden und singen nun auf Italienisch, obwohl sie die Sprache gar nicht beherrschen. Bärchen und die Milchbubis wollen erst nicht älter werden, 40 Jahre später sind sie aber froh, dann doch älter geworden zu sein. Und Christiane Rösinger feiert die Freuden des Alterns.