Hörfunkgespräch über die Eröffnung seiner Aufklärung-Ausstellung & zu seinem 92. Geburstag: "Begegnungsort für Kluge" nzz ) - Künstliche Intelligenz wird den Menschen nicht ersetzen: Sie braucht uns als Quelle der Originalität und der Überraschung. Damit der Mensch von KI optimal profitierte, wäre ein Biosiegel des Denkens nötig. nzz ) -Die Bündner Tourismusorte stehen wieder einmal als Hort von Judenhassern da ndr ) - Mehr als 50 Jahre nach dem frühen Tod von Brigitte Reimann gibt es einen Sammelband mit bislang unveröffentlichten Erzählungen zu entdecken.(dlfk-audio) - Schon als Theaterregisseurin in Krakau, Wien und Düsseldorf waren Tabus und Grenzüberschreitungen ihr Thema. Anna Badora hat ein Buch über Frauen im Gefängnis geschrieben, die meisten aus der Mitte der Gesellschaft. Mit etwas weniger Glück, sagt sie, hätten wir alle kriminell werden können.Eidinger: "Den eigenen Film anzuschauen, ist wie ein Alptraum" dlfk ) - Bei der Berlinale ist Lars Eidinger ein Stammgast. Eine Situation fällt ihm als Theaterschauspieler jedoch schwer: Still in einem Raum zu sitzen, den eigenen Film zu sehen - und nicht reagieren zu können auf die Stimmungen der Zuschauer. bgl ) - Vor dreieinhalb Jahren verfasste Uwe Wittstock mit Februar 33 eine akribisch geführte, rasant erzählte Stoffsammlung über die Veränderungen im deutschen Kulturbetrieb nach der Machtübernahme durch die Nazis am 31.1.1933. Schwerpunkte waren Berlin und München. Parallel zu den Sorgen und Nöten der Künstler, die nicht selten schnell lebensbedrohliche Ausmaße annahmen, gab es Erläuterungen, wie die Nazis ihre Macht zu festigen begannen. Dabei verblüffte, wie schnell und zugleich strukturiert die gesellschaftliche und juristische Infrastruktur transformiert wurde. In nur wenigen Wochen besetzte man wichtige Positionen in Verwaltung, Polizei und Justiz mit SA- oder NSDAP-Leuten. Von Gregor Keuschnig bb ) - Professionelle, freie Kreativschaffende, darunter auch Schriftsteller, sollen fairer bezahlt werden. Deshalb führt der Bund zum 1. Juli Honoraruntergrenzen für Tätigkeiten ein, bei denen der Finanzierungsanteil des Bundesressorts für Kultur und Medien 50 Prozent übersteigt.Fritzb golem ) - Gebrauchte DSL- und Kabel-Router muss man nicht wegwerfen, wenn ein Fiber-Anschluss mit ONT ins Haus kommt. Wir haben den Stromverbrauch alter Fritzboxen hinter dem ONT gemessen und mit Fiber-Fritzboxen verglichen.