Radiotipps für Donnerstag, den

ausgewählt von Henry Kozok



Werke vom Béla BartókValeriy Sokolov, Violine; NDR RadiophilharmonieLtg.: Stanislav KochanovskyLive aus der Elbphilharmonie in HamburgHans Werner Henzes Liederzyklus "Stimmen" beschäftigt sich mit zeitlos aktuellen gesellschaftlichen Themen wie Unterdrückung und Entfremdung - ein zentrales Werk des 20. Jahrhunderts. Die ersten 11 Sätze des Zyklus haben das Viitasaari-Festival für Neue Musik in Finnland eröffnet. Ergänzend hat die London Sinfonietta Musik von Mizzi Mazozoli, Charles Uzor, Riikka Talvitie u. a. gespielt. Hans Werner Henzes Zyklus "Voices" wurde am 4. Januar 1974 uraufgeführt.Von Karsten MützelfeldtDer japanische Schriftsteller Haruki Murakami ist nicht nur Literatur-Nobelpreisträger, sondern auch ein glühender Jazzfan, der sogar eine Jazzbar in Tokio führt. Und Frederik Köster ist nicht nur ein profilierter deutscher Trompeter, sondern auch ein Murakami-Fan. Er schrieb ein Programm für die NDR Bigband, "Kafka on the Shore - A Murakami Suite".Moderation: Stefan FrickeWas ich in der Neuen Musik liebe und was ich verabscheueRegie und Realisation: die Autoren WDR 2004Klangbildhauer und Lautsprecherdirigent Philippe Petit hat sich mit Dantes "Göttlicher Komödie" auf Inspirationsreise begeben und auf seinen Wegen ein coloriertes abstraktes Musikspiel entworfen. Kein Soundtrack, sondern Evokation von Emotionen.