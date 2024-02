Landwirtin Charlotte Niekamp i(dlfk-audio) - Kräuter- und Gemüseanbau ohne große Maschinen: Landwirtin ist Charlotte Niekamp aus Überzeugung. Aber sie kämpft auch für bessere Rahmenbedingungen in der bäuerlichen Wirtschaft. In der wenigen Freizeit, die sie hat, fotografiert sie gerne. bm ) - Mit dem Preis werden jährlich Schriftsteller*innen ausgezeichnet, die in Alabama geboren wurden oder dort ihre prägenden Jahre verbracht haben.Tom Franklin wurde in Dickinson geboren. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Los Angeles Times Book Prize und dem Crime Writers' Association's Gold Dagger Award. Sein erster Roman, Die Gefürchteten, erschien 2005 auf Deutsch. Seinem zweiten Roman gab er den Titel Smonk. 2011 schaffte er es mit Crooked Letter, Crooked Letter (dt: Krumme Type, krumme Type) auf die Bestsellerliste der New York Times. Heute unterrichtet Franklin an der University of Mississippi und lebt mit seiner Frau, der Poetin Beth Ann Fennelly, und den gemeinsamen Kindern in Oxford, Mississippi. -Im Verlag Pulp Master sind von Tom Franklin Wilderer, Krumme Type, krumme Type und Smonk auf Deutsch erschienen.präsentiert neue improvisierte Musik, die ins Jenseits blickt: Es erwarten Sie spirituelle Synthesizer, ritueller Folk, zeitreisender ( radio ) - Atem und psychedelische Gemeinschaft im freien Spiel. dlfk ) - Andrea Zietzschmann bleibt für weitere drei Jahre Intendantin der Berliner Philharmoniker. Der Stiftungsrat der Stiftung Berliner Philharmoniker verlängerte ihren Vertrag bis zum Sommer 2028. Zietzschmann hatte im September 2017 die Intendanz übernommen. Die frühzeitige Vertragsverlängerung garantiere Stiftung, Orchester sowie den Spielstätten Philharmonie und Kammermusiksaal Kontinuität und Stabilität, hieß es.Der Berliner Kultursenator Joe Chialo sagte, gemeinsam mit Chefdirigent Kirill Petrenko werde sie die Exzellenz des Hauses sichern. bb ) - Wie der Steidl Verlag bekannt gab, ist der Soziologe und Sozialphilosoph Oskar Negt am 2. Februar nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 89 Jahren in Hannover gestorben. dlfk ) - Hohelieder singen Schriftstellerinnen und Schriftsteller dem Automobil, dem Benzin und dem Geschwindigkeitsrausch. Seltener geht es ihnen zu schnell. Und enden darf die Autoliebe wie jede Liebe natürlich nie. dlfk ) In Michael Köhlmeiers Roman erzählt eine 100-jährige Russin aus ihrem ereignisreichen Leben. Dabei vermischt der Autor gekonnt historische Fakten mit frei Erfundenem. Der Text über eine Episode aus der jungen Sowjetunion ist erstaunlich aktuell. dlfk ) - In die Kritik an den Kürzungen an den Kulturformaten der ARD schalten sich jetzt Schriftsteller des PEN Zentrum Deutschland ein. In einem offenen Brief nennen sie die Einsparungen bei den Kultursendungen von SWR und Bayern 2, sowie die umfassende Zentralisierung von Kulturformaten einen "Kahlschlag von Anspruchsvollem und Nachdenklichem". Ein zentrales Mittel gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus seien vielstimmige Diskurse und Debatten. Unterschrieben haben den offenen Brief unter anderen PEN-Präsident José Olivier, Jenny Erpenbeck, Daniel Kehlmann und Mithu Sanyal