Nachtmix radio ) - "Ich hatte einen Traum" singen Led Zeppelin um Gründer Jimmy Page und Sänger Robert Plant, "einen verrückten Traum: überall wo ich hinkam, hörten die Menschen einen Song, meinen Song, und ja, sie singen sogar mit!" Von Michael Bartle. kap ) - Bildende Kunst lässt sich mit Klang erweitern, John Cage und Fluxus haben es vorgemacht. Jetzt zeigt das Marta zeitgenössische Positionen, die Visuelles mit Stimmen, Tönen und Geräuschen polyphon kombinieren: Teil einer aufs Multisensorische abzielenden Neuausrichtung. John Cage reloaded inklusive.Ein Jahr auf der Couch kap ) - Inzwischen ist 2023 ja schon etwas in die Jahre gekommen. Künstlerisch blickt es auf ein bewegtes, teils schönes, teils aber auch sehr ungesundes Leben zurück. Wir von der KunstArztPraxis haben es mit Diagnosen und Rezepten begleitet. Und lassen unsere Therapien im Jahresrückblick als Epikrise nochmal Revue passieren. dlfk-audio ) - Geboren wurde sie in Moskau in eine berühmte Musikerfamilie. Mit 19 ging Natasha Korsakova nach Deutschland, studierte Geige und spielte bald Konzerte in aller Welt. Seit 2018 schreibt sie Krimis, in denen ein Commissario im Musikmilieu ermittelt.<--- bestellen Trauma, Kränkung und verletzte Eitelkeiten dwdl ) - Es sollte der schönste Tag von Tochter Emily (Sarah Mahita) werden. Doch ihre Hochzeit im Familienhaus wirkt schon auf den ersten Blick seltsam, denn außer der eigenen Familie ist nur ein Freund von Bräutigam Chris (Aram Arami) gekommen. Auch Bruder Felix (Merlin Rose), extra angereist aus Kanada, macht nicht den freudigsten Eindruck. Schwester Leo (Morgane Ferru) versucht krampfhaft gute Laune zu verbreiten und die letzte des Geschwister-Quartetts, Eva (Stefanie Reinsperger), eckt mit ihrer direkten Art immer wieder an. Und zu allem Überfluss sind sich Mama Barbara (Juliane Köhler) und Papa Richard (Götz Schubert) auch nicht mehr ganz grün. bb ) - Der US-Buchmarkt hat 2023 rund 2,6 Prozent weniger gedruckte Bücher als im Vorjahr verkauft - und das trotz der Millionenseller etwa von Colleen Hoover, Rebecca Yarros und Prinz Harry.Mehr Geld in der Tasche: aber in welchem Beruf und in welcher Position? Bild: Lucas Bäuml faz ) - Über Geld spricht man hierzulande wenig. Doch überraschend viele Menschen geben ihre Gehälter anonym in Onlinedatenbanken ein. Daraus lassen sich spannende Schlüsse ziehen. radio ) - Überraschungen gehören zur Philosophie: Das Berliner Label Altercat stöbert mit Vorliebe verschollen geglaubte Musik aus aller Welt auf und kontextualisiert sie. Von Andreas Hoffmann. pts ) - Maßgebliche Faktoren von "New Work" in der Post-Corona Welt sind interne Kommunikation, Informationsfluss und Abstimmungen - bedingt durch hybrides und oftmals disloziertes Arbeiten, (Online-)Meeting-Müdigkeit und dem Ruf nach mehr Effizienz in Unternehmen. Philips Speech, Weltmarktführer im Bereich Sprachtechnologie, und Sembly AI, ein US-amerikanisches AI-Start-up, haben eine Antwort auf alle diese Herausforderungen: "SmartMeeting" unterstützt Unternehmen dabei, ihre Meeting-Kultur mit KI nachhaltig zu verbessern und so eine Reihe von Vorteilen zu generieren: effizientere Meetings mit weniger Teilnehmenden; damit eine gesündere Arbeitsumgebung zu schaffen und in Folge mehr Geld zu sparen.