Lesart

(https://www.deutschlandfunkkultur.de/) - Von Regina Voss<--- bestellen dlfk-audio ) - Andi Hörmann<--- bestellen dlfk-audio ) - Maria Bonifer<--- bestellen dlfk-audio ) - Autor Carsten Hueck<--- bestellenDas Buch meines Lebens<---- bestellen (dlfk-audio) - In seiner Heimat Haifa erlebte er, dass Koexistenz von Juden und Arabern möglich ist. Seit Tomer Dotan-Dreyfus' Roman über ein autonomes jüdisches Gebiet in Russland und der Katastrophe des 7. Oktober, muss er oft über seinen Traum vom Frieden sprechen.<--- bestellen dlfk-audio ) - Moderation: Andrea Gerk<--- bestellen "Automobil und ArchitekturSachbuch über einen "kreativen Konflikt"(dlfk-audio) -<-- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Kim Kindermann<--- bestellen dlf ) - In ihrem neuen Roman beschreibt Emma Braslavsky eine wilde Reise durch das Weltall: Detektivin Emma Erdling wird von Oscar Lafontaine beauftragt, dessen von Aliens entführte Frau Sahra Wagenknecht zu finden. Eine verworrene Jagd beginnt.<--- bestellen