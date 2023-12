ausgewählt von Henry Kozok



Werke von Poulenc, Mahler(aufgenommen am 27. August in der Royal Albert Hall, London im Rahmen der "Proms 2023");Anders Eliasson: Trio d'archi "Ahnungen" (2012)(aufgenommen am 11. Februar 2014 im Grünewald Sal im Konserthuset Stockholm)Aufnahme aus der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

Am Mikrofon: Tim Schauen

Altsaxofonist Paul Desmond war Mitglied des klassischen Dave Brubeck Quartetts und Komponist von "Take Five", einem Jazz-Gassenhauer im Fünfviertel-Takt. 1959 sorgte das Stück auf Brubecks Album "Time Out" für Furore, geriet zum Bestseller und wurde in den Jahrzehnten danach unzählige Male gecovert. Paul Desmond hatte einen leichten, eleganten Sound, für den er ein schönes Bild bemühte - er wollte klingen wie ein trockener Martini. Wie genau man sich das vorstellen muss, bleibt ein Geheimnis, aber der Sound hallt nach.

Ein musikalischer Nachruf von und mit Ralf Summer

Von Konstantin Schönfelder

Von Dörte Fiedler Regie: Nikolai von Koslowski Deutschlandfunk 2021

Am Ende des Jahres schaue ich zurück auf meine Lieblingsplatten. In alter Tradition gibt es heute "2023 von vorn" - den Jahresrückblick. Es wird wild und sehr gut!

Wir schauen zurück auf das hinter uns liegende Jahr 2023. Und da feierte eine der berühmtesten Stimmen Deutschlands ihren 80. Geburtstag. Die Sprechlegende Christian Brückner! Er ist auch einer der erfolgreichsten Sprecher in Deutschland und seit über 60 Jahren auf der Bühne und hinter dem Mikrofon aktiv.