dlfk-audio ) - Er war der dienstälteste Abgeordnete: Seit 1972 saß Wolfgang Schäuble für die CDU im Bundestag. Als Kohls Cheforganisator, Innenminister, Finanzminister und Bundestagspräsident. "Ich hab's mit Freude gemacht und bin dankbar", sagte Schäuble einmal, obwohl ihm das höchste Staatsamt und die Kanzlerschaft verwehrt blieb. Nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. faz ) - Der Streit um die öffentlichen Medien in Polen eskaliert mit dem Veto des PiS-nahen Präsidenten gegen ein Haushaltsgesetz. Will die abgewählte Regierungspartei eine Auflösung des Parlaments herbeiführen? Von Reinhard Veser faz ) - Die Zeitung strengt eine Klage gegen den Hersteller von ChatGPT an. Die dahinter stehende Frage ist nicht nur in Amerika brisant. Von Roland Lindner, New York faz ) - Drei Doktoranden der Technischen Universität Berlin haben eine Sicherheitslücke in der Hardware hinter dem Autopiloten von Tesla entdeckt. Es ist mit Blick auf die Fahrsicherheit aber nicht das größte Problem für den Konzern. Von Stefan Paravicini und Tobias Piller faz ) - Breit angelegt, klar argumentiert und durchaus in kritischer Absicht: Friedrich Lenger legt eine beeindruckende Globalgeschichte des Kapitalismus vor. Von Kim Christian Priemel