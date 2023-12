ausgewählt von Henry Kozok

Edi Nulz, das Trio LBT und Daniel Schnyders Worlds Beyond Orchestra beim Outreach-Festival in Schwaz 2023Aufzeichnung vom 07.07.2023Vokalensemble voix unie; Lionel Martin (Violoncello, SWR2 New Talent)Madeleine Przybyl (Viola); Leitung: Achim PlaggeWerke von Ola Gjeilo, Michael Waldenby, Ēriks Ešenvalds, Florentine Mulsant(Produktion vom 16./17. Oktober 2023 im Hans-Rosbaud-Studio des SWR)Mit Margarete Zander

Musik: Sven-Åke Johansson, Elliott Sharp, Chor des Bayerischen Rundfunks und Akademie für Alte Musik Berlin. Leitung: Howard ArmanRegie: Karl Bruckmaier BR 2017Na, auch im Jahresendspurt-Modus? Flasche leer aka Quelle versiegt? Froh, wenn das Jahr vorbei ist? Dann herzlich willkommen zur letzten HELLO MELLOW FELLOW Ausgabe in diesem Jahr! Hier könnt Ihr vor den Feiertagen (oder am Heiligabend selbst …) noch einmal richtig durchatmen und Euch entspannen. Ich werde ein paar meiner Lieblingsalben und Lieblingssongs spielen und natürlich auch ein paar Versionen des Titel-gebenden Songs für Euch bereithalten - danke Wilhelm Opatz an dieser Stelle für sein zweites inspirierendes Sendungsfoto in diesem Jahr.Besetzung: Kathi Bonjour Regieassistenz: Stefanie HeimTon und Technik: Andreas Stoffels und Frank KleinKomposition: Jan-Peter Pflug Regie: Sven StrickerDramaturgie: Jakob Schumann Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2023Mokoomba aus Simbabwe kreuzen Spiritualität, emotionale Gesänge und Groove, der französische Produzent und Global Groove-Maestro iZem macht in seinen Songs die Verbindung der Kulturen hörbar und Ibrahim Hesnawi aus Libyen macht arabischen Reggae. Mit Anna-Bianca Krause