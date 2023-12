ausgewählt von Henry Kozok

Werke von Nikolai Mjaskowski und Dmitrij Schostakowitsch mit Truls Mørk, Violoncello in einer Konzertaufnahme vom 10.05.2017Werke von u.a. André Vindu, Estêvão Felipe Chissano, Nabil BenabdeljalilSilvia Belfiore, KlavierKonzert vom 29. September 2023, Sala Assunta, Vatikan

Mit seinem zum zwölfköpfigen Pocket Orchestra gewachsenen Ensemble States of Play erkundet Sebastian Gramss die Auswirkungen eines angenommenen Urschalls. Dementsprechend heißt sein gerade veröffentlichtes Album "Urschall - Repercussions" - eine musikalische Antwort auf diesen möglicherweise ersten jemals zu hörenden Klang.- Features, Interviews und was die Szene (um-)treibt"Tieftöner im hohen Norden" Der norwegische Bassist und Komponist Ole Morten VåganDer Medientheoretikers Rudolf Arnheims führte vor knapp 100 Jahren in seiner Radiotheorie aus: Das Radio sei mehr als ein blosses Verbreitungsmittel. Es sei ein "Ausdrucksmittel", das puren Klang ohne Bild liefert und damit "einem echten menschlichen Bedürfnis entgegenkommt".Wir starten in den Advent mit besinnlicher Instrumentalmusik von Frank Zappa. Denn am 4. Dezember ist der 30. Todestag des großen Rockgitarristen, Avantgardekomponisten, Musikcomedians und Jazzrockers.Man kann sagen, dass nicht alles schlecht war, was in den 80ern entstand. Viel aktuelle bzw. angesagte Musik, vor allem aus den hippen Hotspots wie New York City oder Wien, klingt wie vor gut 35 Jahren, zum Beispiel Endless Wellness, MIBLU oder Nation Of Language. Sleaford Mods haben sich an einen Pet-Shop-Boys-Klassiker gewagt und bei Daryl Hall und John Oates (Hall & Oates) hängt der Haussegen schief.Ton und Technik: Theresia Singer, Josuel Theegarten und Susanne HerzigProduktion: BR / Deutschlandradio Kultur 2015"Solo zu spielen, gibt mir ein unglaubliches Gefühl der Freiheit", sagt Tania Giannouli. "Und es ist sehr herausfordernd." Die griechische Pianistin nimmt die Herausforderung an. Mit Babette Michel