Kian Soltani, Violoncello; Isländisches SymphonieorchesterLeitung: Eva OllikainenAufzeichnung vom 05.10.2023"How Noisy Are The Rooms" vertritt eine extrem provokante Auffassung von kreativer Anarchie. "Der Verboten" bewegt sich an den Schnittstellen zwischen improvisierter Musik, zeitgenössischem Jazz und akustischer Experimentalmusik.Von Ssirus W. PakzadVon Ernst Schnabel Komposition: Johannes AschenbrennerRegie: Fritz Schröder-Jahn NWDR 1951In dieser Sendung werden einige "brilliante Geheimnisse" gelüftet. Z.B. auf dem zweiten Teil der Serie "With Love" von DJ Miche aus London. Bisher unbekannte AOR, Funk, Soul oder Yachtrock Tracks sind dort vertreten. Dazu passt Micha Phonem und seine Plattenpolytour, der an den frühen Cut Chemist erinnert. Ansonsten neues aus Weilheim, Bongo Joe Records (Genf), Actress und Special Feelings!Regie: die Autorin Komposition: Mathis NitschkeTon und Technik: Michael Krogmann, Adele KurdzielProduktion: BR/Deutschlandfunk Kultur 2021Gemeinsam mit zwei US-amerikanischen Kolleg:innen geht WDR 3 Jazz der Frage nach, welche Rolle das Medium Radio in seiner 100-jährigen Geschichte für die Entwicklung des Jazz in den USA gespielt hat. Gäste sind die legendären Radiohosts Rhonda Hamilton und Josh Jackson. Mit Fanny OpitzAlternative Musik aus der DDR abseits der Puhdys und Karat - es gab sie. Vor allem in den letzten fünf Jahren vor dem Mauerfall gewannen Punk- und New-Wave-Bands aus Leipzig, Cottbus oder Ost-Berlin an Popularität. Das Staatslabel Amiga veröffentlichte daher Ende der 80er einen Sampler mit den so beliebt gewordenen Musikgruppen und nannte sie "Die anderen Bands".