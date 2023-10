TV-Tipps

ausgewählt von Henry KozokWiener Symphoniker ; Wiener Singverein ; Marie Jacquot, DirigentinWerke von Olivier Messiaen, Lili Boulanger und Felix Mendelssohn Bartholdy(aufgenommen am 1. Oktober im Großen Musikvereinssaal in Wien in 5.1 Surround Sound)Aufnahme vom 25.6.2023 bei JazzBaltica, Timmendorfer StrandDie Aufnahmen eines Sonntags-Gottesdienstes im Hochsicherheitstrakt in Mississippi sind ergreifend in ihrer Direktheit, ihrer nackten Emotion. Die Urheber bleiben anonym, aber ihre Performances sind hoch individuell. Mit Niklas WandtVon Thilo Guschas NDR 2013Von Christian Schüle BR 2023Von Jūratė Braginaitė und Mara MayTon und Regie: die Autorinnen Komposition: Tommy Neuwirth MDR 2022100 Jahre Radio wird in diesen Tagen hierzulande gefeiert. Schon kurz nach der Erfindung des Radios merkten Musiker:innen in aller Welt, dass das Medium Radio gerne übers Radio spricht. Und singt. Also machten sie Musik übers Radio fürs Radio. Mit Diviam Hoffmann und Klaus Walter20:15 Uhr - Väter der Türken Frankreich 2018 | arte 20:15 Uhr - Wir müssen reden! Krieg in Nahost - Wie brisant ist das für Berlin? | rbb 22:10 Uhr - Klassik on air: Die Geschichte des MDR-Sinfonieorchesters | MDR 22:50 Uhr - Inside Rheinmetall Zwischen Krieg und Frieden | Das Erste