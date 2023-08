Die Radiotipps für das Mittwoch, den 23.8.2023

TV-Tipps

Von Judith SchnaubeltDaniel Lozakovich, Violone; Antoine Tamestit, ViolKlaus Mäkelä, Violoncello; Yuja Wang, KlavierKonzert vom 19. Juli 2023, Eglise, Verbier (Verbier Festival)Werke von Dora Pejačević, Ama Mahler, Sergej RachmaninowSarah Connolly, Mezzosopran; BBC PhilharmonicLeitung: John Storgårds Aufzeichnung vom 09.08.2023Von Konrad Bott"Back To The Light" heißt die neue Single von Teenage Fanclub. Das klingt hoffnungsvoll - zumindest für Menschen, während das Licht auf Insekten eine oft fatale Anziehung ausübt. Die Bedeutung der Leuchtkraft für verschiedenerlei Kreaturen, darauf wird in den Songs der heutigen Sendung gelegentlich Bezug genommen.Traurig, sentimental und doch herzerwärmend; diffus, chaotisch und ebenso präzise; schreiend laut und behutsam und zart - es lebe die Ambiguität! Und es lebe PJ Harvey und ihr Producer-Dream-Team John Parish und Flood - in deren Kunst der sparsamen Effektivität stöbert der PopKocher heute anhand des Arrangements von dem Song "A Child's Question, August" herum.Komposition: Frank Böhle Ton: Alexander Brennecke und Sonja MarondeProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2023 (Ursendung)Gitarren, Klaviere und Synthesizer sind die Hauptinstrumente diesmal in der Tiefenschärfe. Es spielen diese unter anderem Erlend Oye, Maria Basel, Efdemin und Kalabrese.´- Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution Fernsehfilm 2021 | Das Erste - SWR Wunsch-Tatort Abstimmen auf meinSWR.de | SWR - Kritisch Reisen: Die Mecklenburgische Seenplatte | WDR - Soul Kitchen Spielfilm Deutschland 2009 | NDR - Wagner - Bayreuth und der Rest der Welt | BR