Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für das Dienstag, den 22.8.2023

TV-Tipps

Ein Live-Samba-Jazz-Leckerbissen der Extraklasse!Aufnahme vom 3.5.2023 aus dem LVR-LandesMuseum, BonnVon Henry AltmannKurz nach der Wiedervereinigung erfuhr der evangelische Pfarrer Martin Weskott, dass im Osten fast eine Million druckfrischer Bücher auf der Müllkippe landen sollten - weil die Verlage keine Absatzmöglichkeit mehr dafür sahen. Weskott rettete sie fast alle und gründete dafür neben seiner Kirche in Niedersachen die "Bücherburg".Für Jens Balzer und Tobi Müller ist Pop mehr als nur Musik. Als Journalisten und Autoren ist ihnen kein Ton und kein Bild zu abwegig, als Zeichen für gesellschaftlichen Wandel gelesen zu werden oder als Beweis versteckter Rückständigkeit.Im Gespräch mit Knut ElstermannMit Ralf Homann- Tatort: Kartenhaus Fernsehfilm Deutschland 2016 | WDR Fernsehen- Leben in der Matrix - Die Zukunft ist jetzt USA 2023 | arte - Oh Baby! - Stützstrümpfe, Männer und andere Sorgen | rbb - Irren ist tödlich Spielfilm Italien 1966 | hr