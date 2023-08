Die Radiotipps für Dienstag, den 15.8.2023

TV-Tipps

Musiktipp IStefano Bollani und Sinfonieorchester Basel am Jazzfestival BaselMusiktipp II"Nordic Jazz" Bohuslän Big Band & Vince MendozaAufnahme vom 22.6.2023 von der JazzBaltica, Timmendorfer Strand"musica reanimata" Der polnisch-jüdische Komponist André TchaikowskyAusschnitte aus dem Gesprächskonzert vom 19.5.2023 im Konzerthaus BerlinHörtipp I"30 Jahre Auslandseinsätze der Bundeswehr"Wird Deutschlands Sicherheit am Hindukusch verteidigt?Von Kilian NeuwertHörtipp II"Föhrenwald" von Michaela MeliánKomposition: Michaela Melián/Carl OesterheltRegie: Michaela Melián BR/kunstraum muenchen 2005"Eine Nacht im verlassenen Funkhaus" Schaurig schön - die Lust an der Angst.Eine Funkhaus-Begehung mit Elisabeth von Samsonow, Markus Keuschnigg und Paul GallisterHörtipp IVAndreas Dresen, Regisseur - Zum 60. GeburtstagIm Gespräch mit Axel SeitzI Moog Di. Wie der Synthesizer in den Pop kam.20:15 Uhr Kampf ums Brot - die Zukunft der Bäcker| hr 21:00 Uhr Der Osten - Entdecke wo du lebst Kultauto Wartburg - Von Zweitaktduft und Schrauberlust | MDR 22:45 Uhr rbb QUEER Tangerine L.A. Spielfilm USA 2015 (Tangerine) | rbb Englischsprachige Originalfassung mit deutschen Untertiteln23:35 Uhr 37 Sekunden (2/6) Scherben | Das Erste