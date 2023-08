Gregor Keuschnig 1 Kommentar bgl ) - Eigentlich sollte man so etwas überlesen. Ich kannte F. W. nicht, habe keine Texte von ihm in Erinnerung. Die Feuilletons überschlagen sich nun, weil dieser F. W. sich jahrelang fälschlicherweise als jüdisch gerierte und sein behauptetes Judentum auch dazu benutzte, um israelkritische Positionen zu publizieren. Jan Küveler schreibt in der Welt, dass "nach identitätspolitischer Logik" Antisemitismus "erlaubt" sei "wenn er von Juden kommt. Er sei dann mithin gar kein Antisemitismus mehr…" Und zum anderen trat F. W. als stetiger Warner vor Antisemitismus in Deutschland aufWohnen mit Büchern zeit ) - Eit Büchern leben macht glücklich. Wie man sich selbst zum Lesen motiviert - und was die richtige Einrichtung damit zu tun hat. Von Melissa Antonius und Lena faustkultur ) - Thoreau und das naturgemäße LebenZwei Jahre und zwei Monate lang versuchte Henry David Thoreau, am Waldensee, unweit seiner Heimatstadt Concord, Massachusetts, ein einfachstes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Doch die Natur, die er hymnisch beschrieb, durchkreuzte seine peniblen Haushaltsrechnungen. Der amerikanische Transzendentalismus war wohl mit solcher Radikalität nicht praktisch lebbar. Otto A. Böhmer erinnert an den "Ahnherren der Weltflucht".Von Otto A. Böhmer dlfk ) - Heidegger und die Birkin-BagManche tragen ihr halbes Leben darin herum, anderen dient sie als bloßes Luxus-Accessoire. So oder so: Die Handtasche gilt völlig zu Unrecht als profan. Richtig gebraucht, verkörpert sie sogar unsere Freiheit, meint Andrea Roedig.Podcast: Sein und Streit bgl ) - Ich lese gerade das wunderbare, im Wallstein-Verlag kürzlich erschienene Buch Kaum ein Tag ohne Spektakel mit Erzählungen und Feuilletons des dänischen Schriftstellers Henrik Pontoppidan (1857-1943).heraugegeben ist es von Marlene Hastenplug und dem renommierten Ulrich Sonnenberg, der u. a. mit der Neuübersetzung der Himmerlandsgeschichten des dänischen Nobelpreisträgers Johannes V. Jensen für Furore gesorgt hatte. Von Lothar StruckTeil 1: Bob Dylan und seine "Philosophie des modernen Songs".Ein Essay von Ulrich Breth Gue ) "Dylans Philosophie des modernen Songs besteht nicht darin, die Entstehung, die Funktionsweise und Bedeutung des modernen Songs zu beschreiben oder gar zu erklären, sondern die Magie, die entsteht, wenn sich die Lyrics eines Songs mit einer Melodie verbinden, mit seinen Reflexionen beständig zu umkreisen." Leseprobe & PlaylistLena Gorelik für ihr Werk ausgezeichnet bb ) - Die Journalistin und Schriftstellerin Lena Gorelik erhält den mit 10.000 Euro dotierten Marieluise-Fleißer-Preis 2023 der Stadt Ingolstadt. Die Preisverleihung findet im November statt. bb ) - Frank P. Meyer für "aberwitzige Dorf-Groteske" prämiertDer Johann-Jacob-Christoph-von-Grimmelshausen-Preis 2023 geht an Frank P. Meyer. Den Förderpreis erhält Caroline Wahl und einen Sonderpreis gibt es für Simone Grünewald und Klaus Puth. Die Preisverleihung findet am 12. Oktober in Gelnhausen statt.Schulen in Florida zensieren "sexuelle" Inhalte bei Shakespeare bb ) - In einem Schulbezirk im US-Bundesstaat Florida dürfen junge Schülerinnen und Schüler im Unterricht nur noch Auszüge von Werken William Shakespeares lesen. Warum? Die Schulbehörde beruft sich auf das neue "Don't say gay"-Gesetz, welches vorschreibt, das sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität bis zur zwölften Klassenstufe nicht mehr Teil des Unterrichts sein dürfen.Bastei Lübbe startet rasant- Im ersten Quartal (April bis Juni) des laufenden Geschäftsjahrs 2023/24 hat Bastei Lübbe seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20,5 Prozent auf 22,8 Millionen Euro erhöht. Insbesondere Belletristik, das New Adult-Label LYX und der Audio-Bereich haben gepunktet. Im zweiten Halbjahr kommen neue Titel etlicher Bestseller-Autoren des Verlags.NachrufVerlegerin Renate Nagel ist tot bb ) - Die Schweizer Verlegerin Renate Nagel, die 1983 den Verlag Nagel & Kimche gegründet hatte, ist am 29. Juli im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilt HarperCollins mit, zu dem Nagel & Kimche seit diesem Jahr gehört.AuszeichnungenBuch, Hörbuch & App des Monats bm ) - Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur hat für den September 2023 die folgenden Titel gewähltLieb und zu teuer) Die Museen in den USA haben massiv ihre Eintrittspreise erhöht und kosten nun teils 30 Dollar pro Ticket. Was bedeutet das für ihren Auftrag, soziale Räume zu schaffen, und wie ist die Entwicklung in Deutschland?