Der Philosoph Stephan Gosepath von der FU Berlin fordert die Abschaffung des Erbens, piqd ) - Gerade angesichts einer anstehenden Erbschaftswelle seien sie inzwischen eine echte Gefahr für die Demokratie. Im Interview mit der taz spricht er darüber, warum diese Forderung in Deutschland schwer durchsetzbar zu sein scheint und antwortet auf die gängigen Einwände, die dagegen vorgebracht werden. Sehr lesenswert. Von Antja Schrupp faz ) - Ein Kommentar von Thomas Holl faz ) - von AfD-Kandidaten faz ) - Freies Land: In Dresden will der taiwanesische Chiphersteller TSMC ein Halbleiterwerk errichten. Ein Kommentar von Stephan Finsterbusch