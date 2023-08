Hip dlfk-audio ) - von Raphael SmarzochInternet pte ) - Untransparente Algorithmen richten sich in vielen Fällen zu stark an Werbeeinnahmen aus bb ) - Marc-Uwe Kling hat gemeinsam mit seinen 12-jährigen Zwillingstöchtern Johanna und Luise Kling eine neue Romanwelt erschaffen. Die Fantasy-Krimi-Komödie "Der Spurenfinder" handelt von einem ungewöhnlichen Ermittler-Trio und erscheint am 30. November bei Ullstein1. August 2023von BörsenblattDer Heyne Verlag plant eine Neuauflage von Heribert Schwans und Tilman Jens' "Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle" für 2024: Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Köln dürfen die meisten Zitate veröffentlicht werden kap ) - Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an: Die KunstArztPraxis ist in Urlaub. Deshalb als Überbrückungsmusik eine Mini-Serie mit Lieblingsporträts nebst ihrer Geschichte vom AB. Den Mittelteil füllt Pierre Huyghes Hund Human, dessen nonchalante Präsenz uns sogar mit seinem Herrchen versöhnte.Jens Balzer: No Limit4. Aug. 2023 | Gregor Keuschnig 0 KommentareJens Balzer: No LimitJens Balzer: No LimitJahres- und Dekadenbücher bilden seit einiger Zeit fast schon ein eigenes Genre. Um ihre Existenz zu rechtfertigen, müssen die behandelten Zeitabschnitte nicht nur nach bestimmten Kriterien zusammengefasst, sondern auch überhöht werden. Irgendetwas muss geschehen sein, um das Jahr oder die Epoche einzigartig darzustellen. Das ist rückwirkend betrachtend umso einfacher, je weiter die entsprechende Dekade entfernt ist. Auch die Feststellung, dass damals etwas für aktuelle Gegenwart typisches ihren Anfang genommen habe, ist dann sicherer zu treffen.https://www.begleitschreiben.net/jens-balzer-no-limit/ bgl ) - Eigentlich sollte man so etwas überlesen. Ich kannte F. W. nicht, habe keine Texte von ihm in Erinnerung. Die Feuilletons überschlagen sich nun, weil dieser F. W. sich jahrelang fälschlicherweise als jüdisch gerierte und sein behauptetes Judentum auch dazu benutzte, um israelkritische Positionen zu publizieren. Jan Küveler schreibt in der Welt, dass "nach identitätspolitischer Logik" Antisemitismus "erlaubt" sei "wenn er von Juden kommt. Er sei dann mithin gar kein Antisemitismus mehr…" Und zum anderen trat F. W. als stetiger Warner vor Antisemitismus in Deutschland auf. Von Gregor Keuschnig zeit ) - Mit Büchern leben macht glücklich. Wie man sich selbst zum Lesen motiviert - und was die richtige Einrichtung damit zu tun hat. Von Melissa Antonius und LenaThoreau und das naturgemäße Leben fk ) - Zwei Jahre und zwei Monate lang versuchte Henry David Thoreau, am Waldensee, unweit seiner Heimatstadt Concord, Massachusetts, ein einfachstes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Doch die Natur, die er hymnisch beschrieb, durchkreuzte seine peniblen Haushaltsrechnungen. Der amerikanische Transzendentalismus war wohl mit solcher Radikalität nicht praktisch lebbar. Otto A. Böhmer erinnert an den "Ahnherren der Weltflucht".Von Otto A. Böhmer