Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für Montag, den 3.7.2023



Musiktipp I

20:00 Uhr rbbKultur Radiokonzert

Taiko Saito erhält den Jazzpreis Berlin 2023

Preisträgerkonzert mit Preisübergabe durch Kultursenator Joe Chialo

Steven Osborne, Klavier; London Philharmonic OrchestraDirigent: Edward GardnerWerke von Samuel Coleridge-Taylor, Michael Tippett, Edward Elgar(Aufnahme vom 25. Januar aus der Royal Festival Hall in London)Justin Adams, Gitarre // Lu Edmonds, Gitarre // Ben Mandelson, Gitarre, Banjo, MandolineAufzeichnung vom 26.07.2022Eddie Miller, ein Saxophonstar der Swing-Ära, gehörte nach dem Krieg zur ersten Garde der Studiomusiker in Hollywood. Und doch erschien erst 1957 die erste eigene Lp des damals 46jährigen: "Frat Hop", zu deutsch etwa "Verbindungstanzvergnügen". Mit Götz Alsmann

Hörtipp I

19:05 Uhr SWR2 Tandem

Über die Mitte des Lebens - Die Journalistinnen Katja Bigalke und Marietta Schwarz



Hörtipp II

21:00 Uhr ByteFM Erdenrund mit Andreas van der Wingen

Ein Krieg der Stille

"Ein Krieg der Stille" heißt das Album von Jens Rachuts aktuellem Opern-Projekt Kleiber (Foto). Mit dabei sind unter anderem Thomas Wenzel von den Goldies, Fritzi Ernst oder auch die Mezzosopranistin Elisabeth Wöllert. Des Weiteren erinnern wir an DJ Patex und Peter Brötzmann.



Hörtipp III

22:00 Uhr ByteFM Hello Mellow Fellow mit Matthias Westerweller

TV-Tipps für Montagabend

Letzten Monat Türen, diesen Monat Löcher? Noch dazu schwarze? Was hat das zu bedeuten? Nichts. Wirklich. Nichts. Mir hat nur dieses Garagen-Ensemble gut gefallen und ich dachte mir, das gibt doch ein vortreffliches Sendungsfoto für Hello Mellow Fellow ab, findet Ihr nicht auch?Komponist, Dirigent und IntendantZum 70. Geburtstag von Adriana Hölszky- Schachnovelle Spielfilm Deutschland/Österreich 2021 | Das Erste - Aviator Spielfilm USA 2004 (The Aviator) | arte - Polizeiruf 110: Vor aller Augen Fernsehfilm Deutschland 2013 | MDR