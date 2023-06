Jazzplatte des Jahres dlfk-audio ) - Von Matthias Wegner dlfk-audio ) - Von Goetz Steeger dlfk ) - Freiheitliche Regierungen müssen mehr Druck auf Länder wie den Iran ausüben, welche die Meinungsfreiheit bedrohen. Das hat die Co-Sprecherin des PEN Berlin, Eva Menasse, angesichts des Attentats auf den Schriftsteller Salman Rushdie gefordert. dlf ) - Die Bauhaus-Künstlerin Marianne Brandt entwarf Lampen und Tischgeschirr. Kaum bekannt sind ihre zeitkritischen Fotomontagen und experimentellen Selbstporträts. Vor 40 Jahren ist sie gestorben radio ) - Die ehemalige Fall-Sängerin und Keyboarderin präsentiert Connect The Un Polka Dots; ein 90-minütiger Mix mit Tracks aus vielen ihrer eigenen aktuellen Projekte und mehr… dlfk ) - Lyrik und Kurzprosa sind ja schön und gut, aber haben Sie mal daran gedacht, ein richtiges Buch zu schreiben? Eine oft gestellte Frage, doch "richtiges Buch" heißt für die meisten: ein Roman. Eine Fehlentwicklung, findet unser Autor. Ein Einwurf von Alexander Estis dlfk-audio ) - Er war Hape Kerkeling, Martin Luther und Tatort-Kommissar, spielte einen fiesen General im Film "Im Westen nichts Neues" - ob Leinwand, Bühne oder Podcast: Devid Striesow ist allgegenwärtig. Zur Schauspielerei geriet er eher zufällig. Ursprünglich wollte er Goldschmied werden. ver ) - arbeitet seit dem 1. März wieder als Fernsehredakteur bei dem Sender. Wie Radio Bremen mitteilte, entfallen durch den Wiedereinstieg von Hansen die Ruhegeldzahlungen an ihn. Er bekomme "stattdessen ein reguläres tarifliches Redakteursgehalt, das der Stelle entspricht, die er bekleidet". Die Höhe des Gehalts wollte der Sender aus Gründen des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte nicht nennen. faz ) - Ein offener Brief spricht davon, dass die Berliner Kultur kurz vor dem Ende stehen könnte. In Wahrheit subventioniert die Hauptstadt die Kreativen mehr als alle anderen Bundesländer. Ein Kommentar von Simon Strauß64. Vorlesewettbewerb stern ) - Mika Ekelhoff (12 Jahre) aus der Grafschaft Bentheim ist zum besten jungen Vorleser in Deutschland gekürt worden. Der Gymnasiast aus Neuenhaus gewann das Bundesfinale des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Er war als Landessieger angetreten und setzte sich gegen die Siegerinnen und -sieger der anderen Bundesländer durch. Zur Aufgabe gehörte, aus dem Kinderkrimi "Ist Oma noch zu retten?" von Marie Hüttner zu lesen sp ) - Auf seiner Lesereise durch deutsche Städte lästerte der amerikanische Schriftsteller auf Twitter über geschlossene Restaurants, Baustellen und verspätete Züge. Die Deutsche Bahn versuchte, witzig zu kontern bb ) - Die Dreharbeiten für die Verfilmung von Carsten Henns "Der Buchspazierer" (Piper) mit Stars wie Christoph Maria Herbst und Edin Hasanović sind gestartet. pte ) - BITKOM-Umfrage unter 602 Unternehmen in Deutschland zeigt Potenzial von Geschäftsmodellen faz ) - Im Netz radikalisieren sich junge Frauen. Sie zelebrieren das Scheitern, hassen sich und andere und glorifizieren psychische Erkrankungen. Sie nennen sich "Femcels". Wer sind sie? Und was wollen sie Von Silke Weber radio ) - Wie geht Wohlfahrt für alle? - der Ökonom Amartya Sen und Kapitalismus - von Webstühlen zum Hochfrequenzhandel? foc ) - Wer die AfD für eine Alternative zur aktuellen Regierungspolitik hält, sollte sich die ARD-Sendung "Maischberger" von vergangener Nacht ansehen. Da zieht Fraktionsvorsitzender Chrupalla völlig mühelos die Linie vom russischen Gas über die Ukraine zur deutschen Kapitulation. Moderatorin Sandra Maischberger versagt, weil sie die Nachfrage unterbindet bb ) - Im Herbst 2023 sollte der zweite National Geographic-Bildband von Till Lindemann und Joey Kelly bei GeraNova Bruckmann erscheinen. Aufgrund der aktuellen Ermittlungen gegen Lindemann legt der Verlag das Projekt vorerst auf Eis bb ) - In einer Festveranstaltung im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek ist gestern Abend der Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig 2023 an den Leipziger Verlag Spector Books verliehen worden. Nils Kahlefendt berichtet. bb ) - Vom 14. bis 18. Juni fand das erste Buchmesse Saar Lese-Festival statt. Bei sieben Veranstaltungen wurden mehr als 1.500 Besucher gezählt. Fortsetzung folgt: Nele Neuhaus und Ursula Poznanski hätten ihre Teilnahme fürs nächste Jahr bereits zugesagt. bb ) - Mit der Comic-App SWOOSH bietet Egmont Ehapa Media die erste Comic-Flatrate für deutsche Comics als Abo. Die Gruppe hat mit Panini auch einen anderen wichtigen Verlagspartner an Bord. wk ) - Sie ist Niedersachsens Buchhandlung des Jahres 2023: die Hofbuchhhandlung von Kathrin Wellmann in Wardenburg.(bb) - Ein IT-Dienstleister der Holtzbrinck Buchverlage ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Das sorgt in den nächsten Tagen weiter für Verspätungen bei der Auslieferung.https://www.boersenblatt.net/news/verlage-news/hackerangriff-auf-holtzbrinck-290411 radio ) - Neue Alben von Sigur Rós, Dudu Tassa & Jonny Greenwood sowie Decisive Pink. Vorgestellt von Christian Schachinger (derStandard.at).