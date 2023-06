Die Radiotipps für Mittwoch, den 21.6.2023

TV-Tipps für den Mittwochabend

Werke von Wolfgang Heisig, Heinz Holliger, Felix Mendelssohn Bartholdy, Walter Niemann, Sergej Prokofjew und Erik SatieGünther Schoßböck, Sprecher; Andreas Seidel, ViolineSteffen Schleiermacher, Klavier und Moderation Aufzeichnung vom 12.06.2023Werke von u.a. Holliger, Wohlhauser, Ghenadie Ciobanu, Roman Vlad, Stephane Boussuge, Henri Pauly-LaubryChristine Simolka, Sopran; René Wohlhauser, Bariton, KlavierKonzert vom 20. Oktober 2022, Festival Internationale Tage für Neue Musik, Chi?inauDas umtriebige Berliner Duo veröffentlichte im Mai schon ihr zweites Album in einem halben Jahr. Auf "Penumbra" trifft ihre kompromisslose Avantgarde-Ästhetik auf hochkarätige Gäste der New Yorker Szene, etwa den Trompeter Peter Evans. Mit Niklas Wandthr-Bigband feat. LIUN + The Science Fiction Band beim 54. Deutschen Jazzfestival Frankfurt 2023Nach dem gleichnamigen Roman von Karel ČapekÜbersetzung aus dem Tschechischen: Karol ReifBearbeitung: Jaroslava Strejckova Regie: Jiri Horcicka NDR 1963Von Niklas WandtNachdem der Blues in Form von The White Stripes ("Elephant") oder The Kills vor 20 Jahren wieder sehr angesagt war, hören wir uns etwas zurück in die Zeit vor ca. 100(!) Jahren, mit z. B. Blind Willie Johnson bis heute. Auch Neues vom Jack-White-Label Third Man Records von Island Of Love aus London gibt es in diesen 60 Minuten. Außerdem dabei: Bo Diddley, Ghost Woman, Sonny Sharrock sowie Thurston Moore.Regie: Alexandra Distler Komposition: Claudia KaiserTon und Technik: Regine Elbers, Fabian Zweck Produktion: BR 2022Die Band The Saxophones aus der kalifornischen Bay Area hat sich auf ihrem neuen Album auch von ihren Kindern inspirieren lassen. Kinder, die ihre Eltern mitunter in den Wahnsinn treiben. Wie das klingt, verpackt in wunderschön-vorsichtigen Tropicalia-Country hören wir mit Musik aus dem aktuellen Album "To Be A Cloud". Und Alexi Erenkov von The Saxophones hat auch was dazu gesagt.- Vorsicht vor Leuten Deutschland 2015 | Das Erste - Der Fall Schuster - im Fadenkreuz der Gestapo | BR - Die Tech-Titanen: Jeff Bezos | WDR - Lucky Loser Deutschland 2017 | 3sat - Der lange Weg hinaus Frankreich 2023 | arte