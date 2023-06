Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für Donnerstag, den 1.6.2023

TV-Tippps für Donnerstagabend

Ein Dialog zwischen afrikanischen Traditionen, Minimal Music und Neuer Musik.L'Orchestre Philharmonique de Radio FranceGergely Madaras, Leitung; Ballaké Sissoko, KoraVon Maria ReiningerWerke von Salvatore Sciarrino und Terry RileyMit Susanne PapawassiliuDas Reden Der Anderen - Die Neue Ost-West-Debatte"Mal so undifferenziert über den Westen sprechen, wie der Westen seit über 30 Jahren über den Osten spricht." Dirk OschmannDie Geschichte einer Telefonfreundschaft und der milliardenschweren Betrugsmasche dahinterVon Franziska Tschinderle und Ilir Tsouko Regie: Eva SollochTon und Technik: Hendrik Manook und Thomas Widdig Deutschlandfunk 2023Eine vierteilige Sendereihe von Werner Klüppelholz (Teil 1)Regie: Susanne KringsTon und Technik: Daniel Maas, Mechthild Austermann WDR 2022Donnernde Texturgewebe von Lisa Stenberg, die sie auf einem legendären EMS Synthie 100 eingespielt hat. Scratch-Gitarren-Dada-Improvisationen vom Duo Two Dogs. Und eine Hommage ans Handwerk: Die neue Singleserie von Anne James Chaton und Andy Moor.- Die Rote Fini Die verschwundenen Millionen der DDR | arte - Der rbb macht Kino Das Schmuckstück Spielfilm Frankreich 2010 | rbb - ARD History Adolf Kanter - Der Spion, der zu viel wusste | arte - Reschke Fernsehen | Das Erste - Armut in Deutschland - ausgegrenzt und abgestempelt? | tagesschau24 - Egon Schiele Spielfilm 2016 | WDR - Renoir Spielfilm 2012 (Renoir) | rbb