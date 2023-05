Die Radiotipps für Mittwoch, den 24.5.2023

TV-Tipps für den Mittwochabend

Werke von Schönberg, Vivier und StraussAphrodite Patoulidou, Sopran; Dänisches Nationales Symphonie-OrchesterLeitung: Barbara HanniganAufzeichnung vom 18.05.2023Werke von Areum Lee, Ligeti, David Sontòn Caflisch, Sandor VeressEnsemble ö!; Kammerphilharmonie Graubünden; Mario Venzago, LeitungKonzert vom 2. April 2023, Theater Chur (Tuns Contemporans)Von Bert NoglikVon Fern- und Heimweh - Der griechische Bassist Petros KlampanisKomposition: XIU XIUMusik eingespielt von Angela Seo und Jamie StewartRegie: Susanne Sachsse NDR 2019Ein paar Hillbillies in Hell sind in dieser Ausgabe. Also Countrymusik mit teilweise sehr düsteren Texten. Auch dabei, zwei Cousins aus Swasiland (Afrika) die dem Country der USA verfallen sind. Dusty & Stones nennen die beiden ihr Duo. Die Zimmermänner spielen endlich Skafighter und ein Rückblick auf Sessions im DDR Rundfunk von z.B. Feeling B oder Sandow.Aus dem kanadischen Französisch: Frank WeigandRegie: Anouschka TrockerKomposition: Broshuda Ton und Technik: Burkhard Pitzer-Landeck, Claudia PeyckeProduktion: SR / Deutschlandfunk Kultur 2021Was haben Rahill und Nabihah Iqbal gemeinsam? Nichts eigentlich, außer, dass sie beide hervorragende Alben veröffentlicht haben, die beide ganz am Rand ihre eigene diasporische Verortung erforschen. Und: Beide waren Album der Woche hier bei ByteFM. In dieser Sendung hört Ihr beide Musikerinnen im Interview.wochabend- Teufelsmoor Fernsehfilm Deutschland 2017 | Das Erste - Hört uns zu - Der Anschlag von Solingen | WDR - Freaks - Du bist eine von uns Fernsehfilm 2020 | 3sat - DNA Spielfilm Frankreich 2020 (ADN) | arte