Die Radiotipps für den 6.5.2023

Die Radiotipps für Sonntag, den 7.5.2023

TV-Tipps für Samstagabend

TV-Tipps für Sonntagabend





Sendern pt ) - Herauszufinden, welche literaturkritischen Angebote die öffentlich-rechtlichen Sender haben, ist gar nicht so einfach. Eine Suche auf den Websites scheitert meist in labyrinthischen Menüs - und jeder Sender hat da in den letzten Jahrzehnten seine ganz eigenen Irrwege und Sackgassen entwickelt. Von senderübergreifenden Bündelungen kann man nur träumen. Dabei haben die Sender einiges zu bieten.von Alice FischerRundfunk-Sinfonieorchester BerlinLeitung: Frank Strobel Aufzeichnung vom 02.03.2023Mit Michael Mayo, Anika Nilles und Natalie GreffelVon Franziska BuhreRegie: Alexandra Distler / Regieassistenz: Jakob RothTon/Technik: Gerhard Wicho/Robin Auld Produktion: BR 2023Anschließend: "Hauptsache Hörspiel" von Hanna Steger, Max von MalotkiMelodien, Strukturen, Abwechslung, Groove - all das bekommt ihr in der nächsten Eingefleischt-Folge wieder geboten.Aber heute haben euch Johnny und Marc ihre Favoriten aus dem Bereich Bestial-Black-Metal, bzw. War-Metal mitgebracht.Nach Texten von Georg Büchners, Hessischer Landbote, Unsichtbares Komitee und Zitaten von Henry David Thoreau, Paolo Freire und Nicolas Chamfortsowie unter Verwendung von historischen Originaltönen von Canyon Records, der Library of Congress New York und Susana Weich-ShahakBlechbläserquartett des Ensemble ModernMusik und Regie: Hermann Kretzschmar (Produktion: SWR 2013)Von Burkhard Reinartz Regie: der Autorhr-Sinfonieorchester; Leitung: Constantin TrinksWilhelm Petersen: 3. Sinfonie cis-Moll op. 30Mitschnitt vom 31.01.23 in der Gebläsehalle NeunkirchenCedar Walton und Ron Carter im swingenden EinklangAufnahme im Rahmen des Festivals ACHT BRÜCKEN. Musik für Köln aus dem Kölner FunkhausVon Kai SieverdingKomposition und Regie: die Autoren Produktion: DLF 2020Feature von Monika KalcsicsVon Nikolas Golsch Radio Bremen 2023Erschütterndes Zeugnis über die letzten Kriegstage 1945Musik: Instant Music Factory mit Claudio Puntin, Kim Efert, Oliver PotratzHörspielbearbeitung & Regie: Alexander Schuhmacher Produktion: hr 2023- Die Ära Erdoğan am Ende? Die Türkei zwischen Hoffnung und Verzweiflung | 3sat - Aribada Spielfilm Deutschland/Kolumbien 2022 (Aribada) | 3sat - Künstliche Intelligenz - Haben Maschinen Gefühle? Kanada 2021 | arte - Lamarck Spielfilm Deutschland 2022 | 3sat - 45 Minuten bis Ramallah Spielfilm Deutschland 2012 (45 Minutes to Ramallah) | ONE - Tatort: Borowski und die große Wut Fernsehfilm 2022 | Das Erste - Die Liebe des Hans Albers | hr - Liederabend mit Jonas Kaufmann und Diana Damrau | arte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTamara Stefanovich, Klavier; NDR Elbphilharmonie Orchester, Leitung: Esa-Pekka SalonenWerke von Magnus Lindberg und Anton BrucknerÜbertragung aus der Elbphilharmonie, HamburgAufnahme vom 7.2.2023 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal, KölnAm Mikrofon: Grit Friedrich