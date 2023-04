Die Radiotipps für Mittwoch, den 12.4.2023

20:15 Uhr - Wiedersehen in St. Petersburg Spielfilm Frankreich/Großbritannien 2005 |

22:20 Uhr - Homeshopper's Paradise Spielfilm Deutschland 2022 |

Elon Musk - Tech-Titan

Ende der sechziger Jahre verbrannte sie in London Klaviere und brachte Glas zum Klingen. Mit Happenings und audiovisuellen Grossinstallationen prägte sie in New York die Musikszene seit den siebziger Jahren wesentlich mit.Von Odilo ClausnitzerDas originelle Schaffen des Pianisten und Komponisten ist nur auf wenigen Platten dokumentiert - er verband Bebop, Neue Musik, Calypso und show tunes, sperrig und humorvoll. Zu Lebzeiten blieb er obskur, heute gilt er als einer der großen Exzentriker des Jazz.Vielfältig und tiefschürfend ist "Tsivaeri", Musik der Kölner Kontrabassistin Athina Kontou. Mit ihrer Jazzband Mother ist sie der griechischen Musikkultur auf der Spur und entdeckt dabei, dass Melodien nicht vor Grenzen Halt machen.Mit Patrick BatariloDas Festival Ear We Are ging in die 13. Ausgabe. Denn es braucht improvisierte, experimentelle Musik, damit wir weiterhin unsere Hörgewohnheiten hinterfragen und herausfordern. Wie letzte Woche schon auch an diesem Mittwoch ein Rückblick auf die Lust an den Zwischentönen, dem Widerständigen.Ein buntes Programm wird in dieser Ausgabe geboten. Das "Gelbe Album" des Clubs Silke-Arp Bricht (aus Hannover) wird 30 Jahre alt und der Song um den mysteriösen "Einii" auch. Neues von Die Zimmermänner, Oska Wald und Cindy. Dazu Nachträge zur Hair-Metal-Show aus der letzten Woche.Regie: Johanna Steiner Ton: Jean SzymczakProduktion: Autor:innenproduktion 2022 (Ursendung)