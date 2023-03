Die Radiotipps für den 17.3.2023

TV-Tipps für den Abend

Werke von Birtwistle, Dowland, Bloch, StrawinskyDeutsches Symphonie-Orchester BerlinLeitung: Robin TicciatiAufnahme vom 24.6.2022 bei JazzBaltica, Timmendorfer StrandAm Mikrofon: Karl LippegausVon Thomas DavidZwischen den beiden Weltkriegen etablierte sich im New Yorker Stadtteil Harlem eine afroamerikanische Bewegung, die nicht nur Keimzelle der späteren Bürgerrechtsbewegung war, sondern vielen als die wichtigste US-amerikanische Kulturbewegung des 20. Jahrhunderts gilt: The Harlem Renaissance. Von Franziska Hirsbrunner.Komposition: Kiki Bohemia & Sicker Man Realisation: Tina Klopp BR 2023 Ursendung"Dandelion" Jede Menge gute neue Musik erwartet euch heute, u.a. von BRKN, Eli Preiss, Logic, Chromeo, Fatoni, Granul und The Black Dog.Mit: Jess Jochimsen, Patrick Salmen, Michael Stauffer, Ahne und Martin Bechler (Fortuna Ehrenfeld/Musik)(Ausschnitte der Aufzeichnung vom 27. April 2018 im Schloss Großlaupheim)- Leben am Hallstätter See ARD | alpha - Jack Spielfilm Deutschland 2014 | arte - Dresden (1/2) Fernsehfilm Deutschland 2006 | 3sat - Mozarts Nozze di Figaro live aus Wien | arte - aspekte | zdf