Die Radiotipps für Dienstag, den 1.3.2023

3

TV-Tipps für den Abend

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI; Leitung: Marco AngiusAufzeichnung vom 10.02.2023Werke von Liszt, Piazzolla, Gaynullin, Makkonen, SchnittkeAufnahme aus dem Theater MarlNeues aus Skandinavien: Vom schwedischen Meister des intimen Klangs Bobo Stenson über seine Landsfrau, die wandlungsfähige Komponistin und Sängerin Lina Nyberg bis zum EST-Nachfolge-Trio Rymden, das auf das norwegische Orchester KORK trifft."Life & Fire" - das neue Album vom Omer Klein Trio zum zehnten JubiläumÜbersetzung aus dem Niederländischen: Bettina BachBearbeitung und Regie: Andrea Getto Komposition: Sabine Worthmann NDR 2007Von Odilo ClausnitzerEtwas Power-Pop, Punk oder Post-Punk (natürlich) kann nicht schaden. Vor allem, wenn neue Alben von Smirk (Los Angeles), Team Scheisse (Bremen) und Gee Tee (Sydney) anstehen. Dazu die Konzertserie "UK Session" aus Hannover. Da gibt es Anfang März z. B. Alfa Mist, Minihi, Petrol Girls oder Nuha Ruby Ra zu sehen und in dieser Sendung zu hören.Komposition und Regie: Nick-Julian LehmannTon und Technik: Martin Seelig und Martin Scholz Produktion: rbb 2022"How can you be an artist and not reflect the times?" - das fragte Nina Simone. Die Musikerin, die als Pianistin eine Genres bekannt wurde, das sie selbst "Black Classical Music" nannte, wurde 1933 als Eunice Kathleen Waymon in Tryon, North Carolina geboren und steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe von Ein Topf aus Gold.- Nichts, was uns passiert Fernsehfilm Deutschland 2022 | Das Erste - 1942. Die Kriegswende (4/6) Mai - August | arte - Das Duell: Selenskyj gegen Putin Deutschland /Frankreich 2023 | rbb - ZAPP Talk Welche ARD wollen wir? | NDR - Der Mythos vom Ewigen Juden Eine Kulturgeschichte |- Die Spioninnen - Im Auftrag der DDR (1) Christel Guillaume | WDR