Die Radiotipps für Dienstag, den 28.2.2023

TV-Tipps für heute Abend

20:15 Uhr

- Tage, die es nicht gab (4/8) Deutschland/Österreich 2023

Das Erste

20:15 Uhr - 1942. Die Kriegswende (1/6) Januar | - 1942. Die Kriegswende (1/6) Januar | arte

20:15 Uhr - Allmen und das Geheimnis der Dahlien Fernsehfilm Deutschland 2019 | - Allmen und das Geheimnis der Dahlien Fernsehfilm Deutschland 2019 | 3sat











Das Lisbeth Quartett der Saxophonistin Charlotte Greve bringt am "unerhört!"-Festival in Zürich subtile, kraftvolle Musik auf die Bühne. Adam OFarrill und Elias Stemeseder verstricken in einem prägnanten Duo Trompete und Piano zu einer experimentellen, im Jazz verankerten Klangwelt.Werke von Gubaidulina und SchostakowitschWDR Sinfonieorchester, Leitung: David RobertsonAufnahme aus dem Konzerthaus DortmundAufnahme vom 15.11.2022 aus dem Loft in KölnNachdem die beiden Schlagzeuger Pierre Favre und Daniel Humair, der Trompeter Franco Ambrosetti, sowie die Pianistin Irène Schweizer, inzwischen alle über 80, mit ihrem Schaffen den Boden für den Schweizer Jazz bereitet haben, folgen ihnen nun schon seit einigen Jahren Künstler und Künstlerinnen jüngerer Generationen nach, die den Schweizer Jazz prägen.Musikalisch begleitet von der WDR Big Band Small(Liveübertragung aus dem WDR Funkhaus)Gesprächsleitung: Thomas KretschmerÜbersetzung aus dem amerikanischen Englisch: Wilm W. ElwenspoekBearbeitung und Regie: Hermann NaberKomposition: Peter Zwetkoff Ton und Technik: Udo Schuster und Christiane KöhlerProduktion: SWF/NDR 1988Helmut Philipps, Autor, Kritiker und - ganz wichtig! - Tontechniker aus Dortmund hat ein Buch geschrieben: "Dub Konferenz - 50 Jahre Dub aus Jamaika". Darin räumt er auf mit Märchen, Mythen und Missverständnissen um die schönste Musik des Planeten, 2.Teil. Mit Klaus Walter