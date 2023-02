Die Radiotipps für den 15.2.2023

TV-Tipps für dem Abend

Werke von Eriks Ešenvalds, Petersi Vasks, Sergej Rachmaninow Lettischer Radiochor; Leitung: Sigvards Kļava Aufzeichnung vom 04.02.2023Werke von Dutilleux, Anna Sowa, Andriessen Martina Brodbeck, Violoncello; Basel Sinfonietta Pablo Rus Broseta, Leitung. Konzert vom 15. Januar 2023, Museum Tinguely BaselVon Bert NoglikAm 17. Februar wird "Bluesnik" des New Yorker Saxophonisten über Blue Note Records wiederveröffentlicht - ein Höhepunkt in einer umfangreichen Diskographie und in einem bewegten Leben. Mit Niklas WandtKünstliche Intelligenz kann mittlerweile vieles. Aber kann sie auch komponieren? Und wenn ja, kann sie es besser als wir Menschen? Die Meinungen gehen auseinander. Und die klingenden Antworten sind denkbar vielfältig: von Beethovens "Zehnter" bis hin zu Chatbots, die personalisierte Songs kreieren.Von Hermann Bohlen und Judith Lorentz Ton: Martin Kautzsch Autorenproduktion für den SWR 2022Die Zither ist ein Instrument, deren Saiten zwischen zwei festen Punkten gespannt sind. Der Saitenträger hat die Form eines Stabes, Floßes, Brettes, Kastens, einer Röhre oder Schale. Es gibt keinen Hals. Zithern sind auf der ganzen Welt zu finden. Mit Babette Michel- Ismaels Geister Spielfilm Frankreich 2017 (Les fantômes d'Ismaël) | arte - Tatort: Der Tod spielt mit Fernsehfilm Deutschland 1997 | MDR - Körper und Seele Spielfilm Ungarn 2017 (Teströl és lélekröl) | 3sat - Santa Fu Was der Knast aus Dir macht | NDR