TV-Tipps für heute

Neben Pierre Boulez, Luigi Nono und Karlheinz Stockhausen war er einer der Pioniere der seriellen Musik: der belgische Komponist Karel Goeyvaerts.Gérard Grisey: Les Espaces acoustiquesRafal Zalech, Bratsche; Orkiestra Muzyki Nowej; Szymon Bywalec, LeitungKonzert vom 16. September 2022, Philharmonie Warschau (Warschauer Herbst)Von Odilo ClausnitzerTomeka Reid ist eine der originellsten und virtuosesten Stimmen der Chicagoer Szene um die Musikerkooperative AACM, an einem im Jazz immer noch seltenen Instrument, dem Cello. Mit Niklas WandtKomposition: Martina EisenreichBearbeitung und Regie: Norbert Schaeffer NDR 2008Von Almut OchsmannViel Zukunftsmusik von z.B. Andrea Belfi, Kate NV oder Afrorack. Ein musikalisches Ping Pong zwischen Köln und Düsseldorf. Der Sample-Meister Carl Stone ist auch dabei, mit einer Ode an sein Lieblingsrestaurant in L.A..Von Diana Näcke, Masha Qrella und Christina RungeRegie: die Autorinnen Komposition: Masha Qrella Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020Fado ist Schicksal, Sehnsucht, Schmerz im Herzen, Freude - das Lebensgefühl vieler Menschen in Portugal, ausgedrückt in Musik. Bei Júlio Resende übernimmt dabei das Klavier die Führung. Der Pianist verbindet Fado und Jazz. Mit Babette Michel- Grenzerfahrung Russland - Das Baltikum und sein unheimlicher Nachbar | 3sat - Absturz ins Leben Ein Banker auf Sinnsuche | arte - betrifft: Krieg im Forst -Die gnadenlose Welt der Wilderer | SWR - Lohnt sich Arbeit noch? | MDR FERNSEHEN- Norte, das Ende der Geschichte Spielfilm Philippinen 2013 (Norte, hangganan ng kasaysayan) | arte