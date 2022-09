TV-Tipps

Musiktipp I"Musikfest Berlin" Live aus der Philharmonie BerlinWerke von Dvořák, Szymanowski, PriceLisa Batiashvili, Violine; The Philadelphia OrchestraLeitung: Yannick Nézet-SéguinMusiktipp IICarinthischer Sommer 2022. Roméo Monteiro, Spat'Sonore und die Wundermaschine.Experimentelle Klangreise durch Erinnerungen und fremde Galaxien beim Carinthischen SommerMusiktipp IIIErik Leuthäuser - Queere Perspektiven aus der MetropoleVon Arne SchumacherHörtipp IThe Sound of the City Heute: Melbourne Mit Ann-Kathrin MittelstraßHörtipp II"Sehnsuchtsland mit Schatten"Sofie Donges, ARD-Korrespondentin in Schweden Mit Anno WilhelmHörtipp III"Ich bin ein Soldat des Kinos"Renata Schmidtkunz im Gespräch mit dem Filmemacher Werner HerzogHörtipp IV"Bella Donna"Heute treten musikalisch an: Amy, Georgia Anne, Leslie, Rhian, Hester, Polly Jean, Sophie, Scout, Amandah, Ashley, Sarah, Tiffany, Allison, eine weitere Amy, Maya, Grace und Patti. So vielfältig die Namen, so ihre Musik.Hörtipp V"Orphée Mécanique" Von Felix KubinRegie und Komposition: der AutorTon: Tobias Levin und der Autor Produktion: BR 2012 Der Friedensnobelpreisträger und letzte Staatschef der Sowjetunion Michail Gorbatschow ist am 30. August im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben. Er galt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Im Westen wird er dafür gefeiert, in seiner Heimat von vielen verschmäht. In den 1980er Jahren hatte die Sowjetunion unter Gorbatschows Führung mit den USA wegweisende Verträge zur atomaren Abrüstung und Rüstungskontrolle geschlossen. In seiner Heimat hatte Gorbatschow als Generalsekretär der Kommunistischen Partei mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika einen beispiellosen Reformprozess eingeleitet. 1990 erhielt Gorbatschow für seine mutigen Reformen den Friedensnobelpreis. Der politische Prozess führte zu massiven Umbrüchen in der Sowjetunion und letztlich zum Zusammenbruch des kommunistischen Imperiums. Bis zu seinem Tod hatte Gorbatschow sich in seiner eigene politische Stiftung in Moskau engagiert, die sich für demokratische Werte und eine Annäherung Russlands an den Westen einsetzt. Wir sprechen mit dem regimekritischen russischen Schriftsteller Viktor Jerofejew über Gorbatschow, dem er freundschaftlich verbunden war.Venedig, Du hast es einfach besser. Nur hier vereinen sich Film und Wasser zu einem atemberaubenden Gesamtkunstwerk. Auf einer künstlichen Insel werden ausgewählte Kinoklassiker gezeigt, während drüben auf dem Lido die letzten Vorbereitungen für die 79. Filmfestspiele laufen. Am 31. August geht es los mit einer Premiere im doppelten Sinne: zum ersten Mal eröffnet ein Netflix-Film das Festival. "White Noise" von Noah Baumbach beruht auf einem Roman von Don DeLillo und erzählt von einem Chemie-Unfall, der eine US-amerikanische Kleinstadt heimsucht. Überhaupt: Im Gegensatz zu Cannes hatte Venedig noch nie Probleme mit Filmen, die nur online laufen werden, statt auf der großen Leinwand. Man müsse die Streaminganbieter nicht mögen, sagt der Festspielleiter. Aber den Realitäten müsse man sich stellen. Wir haben mit unserer Kulturzeit-Filmjournalistin Gudula Moritz in Venedig gesprochen.Am 29. August wurden im Kanton Bern drei Mitglieder der russischen Punk-Band Pussy Riot festgenommen, die sich derzeit auf einer Europatour befindet. Grund dafür war ein Anti-Kriegs-Graffiti, welches sie auf eine Mauer in Wabern bei Bern sprayen wollten. Nach eigenen Angaben hat das Kollektiv das Graffiti bereits in anderen europäischen Städten gesprayt, um darauf aufmerksam zu machen, dass der Krieg in der Ukraine nicht weit entfernt sei.In Pratteln bei Basel wurde Ende August der Schwingerkönig des Jahres 2022 gekürt. Das dreitägige "Eidgenössische Schwing- und Älplerfest" gilt als die größte Sportveranstaltung der Schweiz. Auch die Schriftstellerin Shqipe Sylejmani hat beim Eidgenössichen Schwingfest mitgearbeitet und dafür gesorgt, dass dort nicht nur helvetisches Brauchtum eine Rolle spielt.JR: Retrospektive in der Münchner Kunsthallesind eigentlich die Straßen der Welt. Derzeit ist aber eine Retrospektive seines Schaffens in der Kunsthalle München zu sehen.Der Grünen-Politiker und Friedensaktivist Hans-Christian Ströbele ist gestorben. Der frühere RAF-Anwalt Ströbele, dessen Markenzeichen ein roter Schal, leuchtend weiße Haare und sein Fahrrad waren, war 2002 als erster Grüner per Direktmandat im Berliner Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg in den Bundestag gewählt worden und ging damit in die Parteigeschichte ein. Ströbele hatte die Grünen mitgegründet und saß 21 Jahre lang im Bundestag. Erst 2017, mit 78 Jahren, war er aus der aktiven Politik ausgestiegen, betrieb seine Anwaltskanzlei in Berlin aber zunächst weiter. Vor seiner Zeit bei den Grünen war er aktiv in der damaligen Außerparlamentarischen Opposition (APO). Gemeinsam mit dem späteren Bundesinnenminister Otto Schily und dem späteren Rechtsextremisten Horst Mahler verteidigte er als Anwalt erst Aktivisten der Studentenbewegung, dann auch Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF). Der Sohn eines Chemikers aus Halle an der Saale war eine Symbolfigur vor allem des linken Flügels der Grünen und scheute Auseinandersetzungen auch mit den eigenen Parteifreunden nie - etwa mit dem früheren Außenminister und Vizekanzler Joschka Fischer.: "Isolde Maria Joham - Eine Visionärin neu entdeckt"Feinste Glaskunst und fotorealistische Gemälde im Großformat: Das Schaffen der Künstlerin Isolde Maria Joham ist lange Zeit aus dem Blickfeld der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Eine Ausstellung in der Landesgalerie Niederösterreich zeigt ihr Werk nun bis zum 9. Oktober 2022.: "Mozart y Mambo - Cuban Dances"Kubanische Leidenschaft und klassische Hornkomposition von Mozart? Genau das verbindet die britische Hornistin Sarah Willis in ihrem neuem Album "Mozart y Mambo - Cuban dances".: "Komm mit mir in das Cinema - die Gregors"Alice Agneskirchners neuer Dokumentarfilm erzählt die Lebensgeschichte der visionären Filmkuratoren Erika und Ulrich Gregor, die bereits seit den 1950ern die deutsche Filmkultur mit ihrer Arbeit prägen. Eine Reise durch 70 Jahre Filmgeschichte, ab dem 1. September in den deutschen Kinos.