Im Gespräch dlfk-audio ) - Künstler, Komiker, Kabarettist - all das ist der Schweizer Ursus Wehrli. Sein Buch "Kunst aufräumen" wurde ein Bestseller. Nun, im neuen Buch, räumt Wehrli mal eben die Welt auf. Auch Gedichte hat er schon auseinander genommen und neu strukturiert. kap ) - Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an: Wir sind in Urlaub. Als Überbrückungsmusik erzählt Ihnen deshalb unser AB in einer Mini-Serie, was uns mit einigen der von uns porträtierten Künstler*innen verbindet. Den Auftakt macht Karin Kneffels Kuh als Missing Link. radio ) - Josienne Clarke hat sich befreit. Über Jahre war die Engländerin Teil eines Song-Duos, das sie zunehmend einengte. Heute ist die Singer/Songwriterin und Gitarristin solo - selbstbewusst+bestimmt und besser denn je. Zwei tolle Alben hat sie auf ihrem eigenen Label veröffentlicht. Im Mai trat sie exklusiv in Bremen auf. radio ) - der sich "um die neue deutsche Literatur verdient gemacht hat, wie kaum ein anderer". Und für Friedrich Wilhelm Hymmen schließlich hat er "wie kaum ein anderer den Nachkriegs-Hörfunk" geprägt. Ein Text von Corinna Schnabel(Ursendung) radio ) - Der 1960 geborene, vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Werner Fritsch legt hier den ersten Teil seiner dichterischen Autobiografie vor. Fritschs in barocker Sprachmacht angelegte poetische Weltaneignung beschwört eine katholische Kindheit in der oberpfälzischen Einöde. faz ) - Wiens einstiger Bürgermeister Karl Lueger war ein geistiger Wegbereiter Hitlers. Er war aber auch ein tüchtiger Modernisierer. Nun muss die Stadt Wien sich entscheiden: Soll sein Denkmal entfernt oder eingeordnet werden? faz ) - Englisch als zweite Amtssprache? Der Aufschrei der Beamtenschaft war groß. Dabei muss Deutschland um ausländische Fachkräfte kämpfen. faz ) - Vor fünfzig Jahren fand in Temeswar die "Aktionsgruppe Banat" zusammen, um die deutschsprachige Literatur in Rumänien zu modernisieren. Ihre provozierenden Texte und Auftritte riefen die Securitate auf den Plan. radio ) - Walls: #Oaxaca, #Venice. Ausgangspunkt der beiden neuen Hörstücke von Martin Daske für das Studio Akustische Kunst sind Videoaufnahmen von Häuserwänden einer Stadt, die mit einer Handkamera im Vorbeigehen aus 1-2 Meter Abstand gefilmt werden. radio ) - Gerade ist er von einer Tour mit Musikern aus dem Umfeld des Star-Pianisten Brad Mehldau zurückgekehrt; ein deutliches Zeichen, dass Robert Landfermann, 39, auch international geschätzt wird. Von Michael Rüsenberg dlfk-audio ) - Moritz Schularick im Gespräch mit Liane von Billerbeck<--- bestellen (dlfk-audio) - Gespräch mit Rainer Pöllmann dlf-audio ) - Ulrich Habersetzer (s.a. hier) dlfk-audio ) - Gespräch mit Gesine Kühnet( dlfk ) - Mit Bedauern verfolgt die Soziologin Teresa Koloma Beck die anhaltende Krise rund um die Documenta. Der notwendige Dialog über unterschiedliche Sichtweisen zum Globalen Süden sei bereits in der Vorarbeit versäumt worden, kritisiert sie. dlfk ) - Früher galt als intellektuell, wessen Worte Gewicht im öffentlichen Diskurs hatte. Heute gilt als intellektuell, wer offene Briefe unterzeichnet. Unterschiedliche Gedanken austauschen ist gut, findet unsere Kolumnistin Marina Weisband. Meinungen sollten dabei aber nicht mit Expertise verwechselt werden.