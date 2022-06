Moin-Moin



"Das ganz, ganz große Glück" Ein Reihenhausblues im SchlagertaktVon Tabea Soergel und Martin Becker NDR 2019

Hörtipp II

"Music is the basic drug" Über die Rauschkultur in Religion, Club und TechnikVon Julia Vorkefeld

Hörtipp III

"Fluid Identity - Olga Neuwirth" Von Margarete Zander

Hörtipp IV

"Schrecklich gewaltige Töne" Der Komponist Rolf Riehm wird 85 Von Dirk Wieschollek

Hörtipp V

To Hell With Your PurityReine Lehren sind etwas für kleine Geister und außerdem schrecklich öde. Wie gut, dass bei 80Prozent in dieser Beziehung der Schlendrian herrscht. So können sich neben realn Punx wie Jetski Accidents, Limp Wrist und Samantha Jones auch Obskuritäten wie Mowlwolve, Popper wie Muff Potter und Indierocker wie Pulse Park und Love A in die Playlist schleichen. Heraus kommt eine Mischung für große und für kleine Geister - aber sicher nicht öde.

TV-Tipps



20:15 Uhr - Das Hotel Adlon |

22:25 Uhr - makro: Energiesicherheit in Deutschland - Dauerbrenner Gas? |

23:30 Uhr - nachtlinie, Von Literatur und Demokratie |