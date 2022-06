Moin-Moin



Im Gespräch mit dlfk-audio-audio ) - Historiker und Gründungsdirektor der Forschungsstelle Osteuropa , im Gespräch mit Ulrike Timm - Gorbatschow kennt er persönlich, vor Putin warnte er früh: Der Osteuropa-Historiker Wolfgang Eichwede hat ein Archiv der Untergrundpresse im ehemaligen Ostblock aufgebaut, aber auch zum Kunstraub der Nazis im Osten geforscht. Jetzt wird er 80. faz ) - Heute vor vierzig Jahren wurde in Bonn für Abrüstung demonstriert. Wolfgang Niedecken machte darüber den Protestsong "Zehnter Juni". Wie steht der BAP-Sänger heute dazu - und wo sind die Massen, die damals mitsangen? 3sat-video ) - Die Themen der Sendung:Paul Mason über die neuen Formen eines alten SchreckensIn seinem Epos "Republik der Taubheit" erzählt Ilya Kaminsky, 1977 in Odessa geboren, in Gedichten davon, wie Gewalt - und Liebe - unsere Welt formt.Acapulco: In einem Luxushotel verbringt Neil mit seiner Schwester und deren erwachsenen Kindern einen entspannten Urlaub.Die Beziehung der Kirche zur zeitgenössichen Kunst kennt viele Höhen und Tiefen. Einer, der sich für die Verbindung von Kunst und Kirche seit Jahrzehnten einsetzt, ist der 82-jährige Jesuitenpater Friedhelm Mennekes.Die britisch-portugiesische Malerin Paula Rego ist mit 87 Jahren in London gestorben.