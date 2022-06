Moin-Moin



(d lfk )- Früher galt die Digitalkonferenz Republica als Berliner Konferenz für Internet-Nerds. Bei ihrem Comeback nach zwei Corona-Jahren präsentiert sie sich nun als Gesellschaftskonferenz mit viel Polit-Prominenz. Mitten im Getümmel: unsere Reporterin Christine Watty. dlfk ) - Bundeskanzler Scholz und Digitalminister Wissing werden auf der Republica Grundsatzreden halten. Bei der Gelegenheit will Republica-Gründer Markus Beckedahl nachhaken, wann die Versprechen aus dem Koalitionsvertrag zur Digitalisierung eingelöst werden. dlfk-audio ) - Sie gehört zu den wenigen promovierten Ingenieurinnen in Deutschland. Für die Entwicklung ihres Bio-Kunststoffs ist sie mehrfach ausgezeichnet worden. Mit ihrem Unternehmen "traceless materials" will sie den Verpackungsmarkt revolutionieren und die Plastikverschmutzung stoppen. dw ) - Margaret Atwood und ihr Verlag protestieren mit einer einzigartigen Aktion gegen Bücherverbannung und -vernichtung. Ein unbrennbares Exemplar des Romans "The Handmaid's Tale" wurde nun versteigert. sp ) - Er nannte Kremlchef Wladimir Putin einen heuchlerischen Greis, dessen Anhänger diebische Dumpfbacken. Nun sucht Moskau den russischen Schriftsteller Dmitry Glukhovsky. wdr ) - In Simbabwe wird der Prozess gegen die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga fortgesetzt. sz ) - Apple präsentiert zwar einige Updates und ein paar neue Features, echte Sensationen bleiben auf der Entwicklerkonferenz der Kalifornier aber aus. Wichtiger ist wohl, was nicht erwähnt wurde. sz ) - Wegen der hohen Inflation geben Personalmanagerinnen und -manager in einer Umfrage an, ihren Mitarbeitern helfen zu wollen. Umkehrschluss: die anderen nicht radio ) - Ein Mietshaus in Weimar wechselt den Besitzer. Und plötzlich häufen sich nächtliche Vorfälle. Eine Stromleitung wird gekappt und eine Mietpartei nach der anderen zieht aus. Aber auch in der Vergangenheit lief in diesem Haus nicht alles glatt. Von Eunike Kramer bb ) - Der Trierer Politikwissenschaftler Markus Linden wirft seiner Bonner Kollegin Ulrike Guérot vor, in ihrem aktuellen Bestseller "Wer schweigt, stimmt zu" (Westend Verlag) "großflächig" abgeschrieben zu haben. Auch ein früheres Buch der Autorin weise Plagiate auf, so Linden in einem weiteren Artikel. faz ) - Ein Münchner Richter verhängt einen Arrest über einen Teil des Vermögens des inhaftierten Wirecard-Vorstandsvorsitzenden Markus Braun. Der jedoch kann einen Teilerfolg erringen.