Moin-Moin





Zeitrechnung dlfk ) - In Los Angeles sind in der Nacht die weltweit wichtigsten Filmpreise, die Oscars, verliehen worden. Den Preis als bester Film gewann die Tragikomödie "Coda". Der Film erzählt von einem Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst. Jane Campion gewann den Preis für die beste Regie für das Western-Psychodrama "The Power of the Dog". Der deutsche Spezialeffekte-Experte Gerd Nefzer gewann einen Oscar in der Sparte "Visuelle Effekte" zum Science-Fiction-Epos "Dune". Ebenfalls für "Dune" gab es einen Oscar für den deutschen Komponisten Hans Zimmer. Insgesamt wurde "Dune" mit sechs Oscars ausgezeichnet. dlfk ) - Oscar-Favorit "Coda" ist das Remake der französischen Tragikomödie "Verstehen Sie die Béliers?" und erzählt die Geschichte einer hörenden Tochter von gehörlosen Eltern. Gehörlosigkeit ist im Kino jedoch nicht neu, wie unsere Top Five zeigen. kap ) - Im Bonner Hauptbahnhof hat die Deutsche Bahn die Hängung eines Werbeplakats zur aktuellen Ausstellung von Maria Lassnig im Kunstmuseum Bonn verboten. Das sagt viel über Lassnigs große Kunst. Aber vielleicht sagt es noch mehr über unser Verhältnis zur Welt und zum Ich, das sie in ihren komplexen Gemälden bespiegelt. dlfk ) - Nationalsozialismus und Holocaust gehören zum Geschichtsunterricht. Doch wie thematisiert man die Verfolgung und Deportation von Millionen von Juden so, dass es die Jugendlichen nachhaltig berührt? Der Lübecker Pädagoge Günter Knebel fand einen Weg. dlfk ) - Anfang der 1920er-Jahre spitzt sich die Stimmung an den deutschen Universitäten zu. Pazifistisch und demokratisch gesinnte Gelehrte werden angefeindet und bedroht. Der Mediziner Georg Friedrich Nicolai verliert die Lehrbefugnis und geht ins Exil. dlfk ) - Ob Klima, Rente oder Wohnen: In vielen Bereichen haben die jungen Generationen geringere Lebenschancen und höhere Kosten als die alten. Der Philosoph Johannes Müller-Salo findet das ungerecht und fordert eine Umverteilung von Alt zu Jung. dlfk ) - René Pollesch bringt den Irrsinn unserer Zeit auf die Bühne: Klimakatastrophe, Pandemie und Krieg. Trotz Breakdancern, Chören und einem schönen Bühnenbild ist unser Kritiker von "Geht es dir gut?" an der Volksbühne nicht restlos begeistert. dlfk ) - Die Foo Fighters waren gerade in Südamerika auf Tournee und sollten im Sommer in Deutschland spielen. Dann der plötzliche Tod von Taylor Hawkins in seinem Hotelzimmer in Bogotá. Seit 1997 war er Drummer der Band. Hawkins wurde 50 Jahre alt.(dl fk ) - Anders sein, das will ich sein! Diesem Credo hat sich Rocko Schamoni verschrieben. Eine Ode an das Außenseitertum. dlfk ) -Was ist Glück? Vielleicht liegt es darin, sich selbst zu erkennen und der eigenen Berufung zu folgen. Davon war der Wanderphilosoph Hryhorij Skovoroda überzeugt, der heute als "ukrainischer Sokrates" bekannt ist. dlfk ) - Vor 500 Jahren übersetzte Martin Luther das Neue Testament ins Deutsche - eine Revolution. Damit ermöglichte er vielen Menschen, die Bibel zu lesen und zu verstehen, und schuf die Grundlage für eine einheitliche deutsche Sprache.Im Gespräch dlfk-audio ) - Sie hat aus vielen Kriegs-und Krisengebieten berichtet: Die ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf sprach mit den Taliban in Afghanistan, traf Flüchtlinge in Syrien, filmte im Irak und Tschetschenien. Zuletzt hat sie den Ukraine-Krieg hautnah miterlebt. dlfk ) - Immer mehr Bundesländer gehen gegen das "Z"-Symbol vor, das Zeichen der Unterstützung der russischen Armee im Ukraine-Krieg. Niedersachsen und Bayern ordneten an, dass die öffentliche Verwendung des Symbols in Deutschland etwa bei Demonstrationen strafbar sei. Möglich sind bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Nordrhein-Westfalen und Berlin kündigten an, strafrechtliche Konsequenzen zu prüfen. dlfk ) - Ex-Kanzler Schröder verbrachte seine Kindheit in materieller Armut. Wie man erfolgreich aufsteigt, darüber weiß der heutige Gazprom-Lobbyist sicher einiges. Der Journalist Paul Stänner hat schon mal einen Seminar-Vorschlag für eine "Gerhard-Schröder-Akademie" entworfen. dlfk ) - Von den Nationalsozialisten bis zu den postmodernen Linken: Alle haben Nietzsche gelesen. Philipp Felsch schildert in seinem mitreißenden Buch die Entstehung und Bedeutung der Nietzsche-Gesamtausgabe und begibt sich damit auf umkämpftes Terrain.