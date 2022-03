Moin-Moin





Lesart

ZeitrechnungIn den Medien bm ) - Umgeblättert heute: "Ein augenöffnendes Buch über das System Putin" bb ) - Verlage und Unternehmen der Buchbranche rufen nicht nur zu Spenden auf, sondern haben auch zahlreiche Aktionen ins Leben gerufen. Ein Überblick. sz ) - Der Krieg in der Ukraine wird in der nächsten Woche vielfach Thema bei den Ersatzveranstaltungen für die abgesagte Leipziger Buchmesse sein. Unter anderem sind Lesungen mit Autorinnen und Autoren aus der Ukraine geplant. Eine Diskussionsrunde soll sich mit den Fragen beschäftigen, ob und wie Künstlerinnen und Künstler Stellung beziehen können und ob ein Boykott von Kultur sinnvoll ist. bm ) - ... und die hunderttausend Euro-Frage: "Wer war Eigentümer des Aufbau-Verlages in der DDR?" - "Ich könnte Millionen dafür bieten, denn diese Belohnung wird nie fällig werden"Im Rechtsstreit um den Aufbau-Verlag hat die Bundesregierung behauptet, dass der Kulturbund in der DDR sein Eigentum am Aufbau-Verlag an die SED übertragen habe. Bernd F. Lunkewitz bietet jetzt eine Belohnung von 100.000 € für den dokumentarischen Beweis dieses behaupteten Übertragungsvorgangs. Wir haben bei dem jetzt in den USA lebenden Altverleger nachgefragt, warum er diesen Schritt geht:Preis der Leipziger Buchmesse 2022 dlfk ) - Die Frühjahrsbuchmesse ist abgesagt, ihre Preise aber werden verliehen - auch der angesehene "Preis der Leipziger Buchmesse" für Bücher aus den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung. Wir stellen die nominierten Übersetzer vor. dlfk ) - Die Sachbuch-Nominierten im GesprächWer hat das beste Sachbuch geschrieben? Wir stellen die Shortlist für den "Preis der Leipziger Buchmesse" vor und haben mit den Nominierten gesprochen: Horst Bredekamp, Juliane Rebentisch, Hadija Haruna-Oelker, Christiane Hoffmann und Uljana Wolf. tgsp ) - Nach den Verlegern folgen die Autoren: Die Bücher von Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides und Martin Mosebach erscheinen nicht mehr bei Rowohlt, sondern dtv. bb ) - Ulrike Geist hat vor einem Jahr in Tübingen die Lyrikhandlung am Hölderlinturm eröffnet. Kraft, Zuversicht, Frieden - das alles kann man laut Geist in Gedichten finden. Wie sie mit ihrer Lyrikhandlung durch das Pandemiejahr gekommen ist, welche Aktionen sie zum Geburtstag plant und was auf ihrer Lyrikliste für diese friedlose Zeit steht, erklärt Ulrike Geist in der Sonntagsfrage. stern ) - Er war der König der Beats: Jack Kerouac. Sein Roman "On The Road" wurde zum Manifest einer ganzen Generation. Heute wäre der Autor 100 Jahre alt geworden.Mythos "On The Road" 3satvideo ) - Der Schriftsteller Jack Kerouac in Schwarz-Weiß-AufnahmeNur ein Jahr vor seinem frühen Tod mit 47 Jahren trat der Schriftsteller Jack Kerouac 1968 in der Sendung "Firing Line" von William F. Bckley Jr. auf - für Kerouac war der ultrakonservative Moderator ein Held. Und vom Nimbus des Schriftstellers, der mit seinem Kultbuch "On The Road" Generationen von Nonkonformisten beeinflusste,war hier nichts zu spüren. Der betrunkene Kerouac beschimpfte die Hippies ... dlfk-audio ) - Moderation: Andrea Gerk#artistsinshelter dlfk-audio ) - Gespräch mit Claudia Sathe, Projektkoordinatorin<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Tobias Wenzel<--- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Nico Bleutge<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Andi Hörmann<-- bestellen dlfk-audio ) - Von Sonja Hartl<--- bestellen (dlfk-audio) - Auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Komiker war er oft tief traurig: Bis Alexander Bojcan alias Kurt Krömer seine Depression in seiner Sendung öffentlich machte. Sein Buch darüber soll anderen helfen. Es zeigt: Er ist ganz anders, als alle immer dachten<--- bestellen