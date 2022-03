Moin-Moin





"Kulturzeit" vom 10.03.2022

Zeitrechnung bm ) -"Nach diesem Erstling wartet man gespannt auf weitere Bilderbücher" dlfk ) - Wie ist es möglich, dass die halbe Welt unter den Ambitionen eines einzelnen Menschen leidet, der genau betrachtet gar nicht so mächtig sein müsste? Das fragt sich die Publizistin Sieglinde Geisel und findet Auskunft in einer 500 Jahre alten Schrift.(m ono ) - Simone de Beauvoir mag heute in manchen Punkten widerlegt sein, großen Einfluss auf die Kultur hat sie noch immer. Nun widmen sich gleich zwei Ausstellungen dem feministischen Jahrhundertwerk "Das andere Geschlecht" radio ) - Was darf die Kunst? Na alles. Neue Alben von Robert Glasper, Terrace Martin und Blue Lab Beats sind eher Hip-Hop als Jazz, aber das ist nur eine Frage der Haltung. Playlist mit Ausschnitten aus den Jazz-Alben der Kolumnen am Ende des Beitrags. von Andrian Kreye zeit ) - Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht über sein Leben als Erzfeind Putins im belagerten Kiew, über den Freiheitskampf der Ukrainer - und er fordert den Westen auf, mehr zu tun, um sein Land zu schützen.Interview: Cathrin Gilbert dlfk ) - Die Ukraine wirft Russland einen Genozid vor. Wladimir Putin benutzte wiederum denselben Begriff, um seinen Angriffskrieg zu rechtfertigen. Die Genozidforscherin Kristin Platt sieht klare Indizien für russische Kriegsverbrechen, aber keine für einen Völkermord. faz ) - Altkanzler Gerhard Schröder soll nach Angaben des Nachrichtenportals "Politico" Putin treffen, um über eine Beendigung des Ukrainekriegs zu sprechen. Dessen Frau gibt unterdessen einen Hinweis über Instagram. mono ) - Die Künstlerin Rosemarie Trockel zeigt gerade eine ihrer seltenen Ausstellungen auf britischem Boden. Bei Sprüth Magers in London trifft Altes auf Neues, Kunst auf Kommerz und Politisches auf TrivialesMusiktipps / Nachhören 3. März 2022 radio ) - Wie das Leben so spielt, erblickten John Cale und Lou Reed im März des Kriegsjahres 1942 binnen sieben Tagen das Licht dieser Welt. Sophia Kennedy, Tilman Baumgärtel und Justus Köhncke würdigen die Jubilare bei Klaus Walter. radio ) - Mit Velvet Underground hätte er Cher beinahe in den Wahnsinn getrieben, als Solist ist er auf eine anschlussfähige Art anspruchsvoll: John Cale wird 80. Von Edo Reents radio ) - Langston Hughes, Bessie Smith, Duke Ellington und Ella Fitzgerald: Sie alle gehören zu den jungen und schwarzen Talenten, die Anfang der 1920er Jahre in New York ihr Glück versuchen. Im Norden Manhattans, in Harlem, prägen sie eine Epoche, die die Selbstermächtigung schwarzer Kultur zelebriert: Die Harlem Renaissance. 3sat-video ) - Die Themen der Sendung: Flüchtlingskinder in der Ukraine, Flüchtlingshilfe in Breslau, Lüge und Inszenierung im Krieg - Gespräch mit Ulrich Schmid, Almodóvar-Film "Parallele Mütter", Inklusion in der Schweizer Tanzszene.Ein Flüchtlingsheim für Kinder ganz im Westen der Ukraine empfängt neue Gäste von der östlichen Front. Diese Kinder und Jugendliche sind nun in Sicherheit, aber jederzeit bereit in die EU zu fliehen. Um sie kümmert sich nun die Leiterin des Heims Tetiana Bielousova von der NGO "Sargo Rigo". Die Eltern sind in ihrem Heimatdorf Wrubiwka geblieben. Sie hausen seit Tagen in Kellern. Denn das Dorf steht unter Beschuss. Wir haben die Kinder auf der Flucht und bei der Eingewöhnung in ihrem neuen Heim begleitet.Polen nimmt von allen Nachbarländern der Ukraine die meisten Flüchtlinge auf - bis jetzt mehr als 900.000 Menschen. Tausende erreichen täglich allein den Breslauer Bahnhof. Das Land zeigt sich in der Krise von einer neuen Seite.--->Wie unterschiedlich die beiden beteiligten Präsidenten des Ukraine-Krieges kommunizieren, sagt viel aus, nicht nur über ihre Charaktere. Putins frühere Beherrschtheit in öffentlichen Auftritten verliert sich zunehmends angesichts der sich als langwierig herausstellenden Invasion. Wolodymyr Selenskyj hingegen beherrscht die Klaviatur der Kommunikation gegenüber unterschiedlichen Medien und Ansprechpartnern auffällig gut. Was ist Lüge, was Inszenierung in der Kriegsrhetorik? Das fragen wir Ulrich M. Schmid, Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands sowie Prorektor für Außenbeziehungen an der Universität St. Gallen.Mit seinen einfühlsamen Melodramen, in denen er oft Frauen in den Mittelpunkt stellt, ist Pedro Almodóvar aus dem europäischen Kino nicht wegzudenken. Man denke da nur an "Volver - Zurückkehren" oder das Oscar-prämierte Werk "Alles über meine Mutter". Auch in seinem jüngsten Film widmet sich der spanische Regisseur wieder den Frauen. "Parallele Mütter", mit Penélope Cruz in einer der Hauptrollen, erzählt von zwei ungleichen Müttern, deren Leben schicksalhaft miteinander verbunden sind: Fotografin Janis (Cruz) ist eine selbstbewusste Single-Frau mitten im Leben. Im Krankenhaus lernt sie die 17-jährige Ana kennen, die ebenfalls schwanger ist.Sie ist fast gehörlos, er kam mit einer Spina Bifida zur Welt: Zusammen bilden die Performerin und Museumsführerin Lua Leirner und der Geigenlehrer und Musiker Christian Neff das Duo StillLAUT. Sie beiden wünschen sich einen Dialog auf Augenhöhe und haben deshalb für sich eine neue Art der Kommunikation geschaffen. Der Name ist Programm. dlfk-audio ) - + Gespräch mit Wolfgang Rihm anlässlich seines 70. Geburtstags