Zeitrechnung bm ) - Umgeblättert heute: "Zehn Jahre ist dieses Buch alt, und dennoch lohnt es sich, es gerade jetzt aus dem Regal zu nehmen" sz ) - Beim Festival Wortspiele im Münchner Ampere stellen unter anderen Annika Domainko, Yade Yasemin Önder, Natascha Berglehner und Benedikt Feiten ihre neuen Romane vor. bb ) - Die Frankfurter Buchmesse hatte kürzlich infolge des Ukraine-Kriegs den Ausschluss des russischen Nationalstandes von der kommenden Messe beschlossen. Das hat in der Folge Fragen nach dem Umgang mit russischen Autor:innen und Verlagen aufgeworfen. In einem FAQ beantwortet die Frankfurter Buchmesse diese nun: bb ) - Kulturstaatsministerin Claudia Roth und das Bundesfinanzministerium haben sich mit den Ländern darauf verständigt, den an zwei wichtigen Stellen zu verlängern. bm ) - Die Shortlist steht Fünf Werke haben die Jury durch ihre Ausdrucksstärke in Text und Bild überzeugt bb ) - Auch in diesem Jahr können sich Kindergärten und Kitas für die Auszeichnung bewerben, die unter dem neuen Namen "Gütesiegel Buchkita" fortgesetzt wird. Die Registrierung erfolgt online, Bewerbungen können bis zum 31. Mai 2022 postalisch eingereicht werden.(d lfk-audio ) - Moderation: Andrea Gerk dlfk-audio ) - Kaminer, Wladimir(dl fk ) - Der deutsche PEN-Vorsitzende Deniz Yücel hat Verständnis für die Forderung ukrainischer Literaturorganisationen, russische Bücher und Verlage zu boykottieren. Dass Putin die russische Sprache als Propagandainstrument verwende, ändere jedoch nichts an deren Bedeutung für die Weltliteratur. dlfk-audio ) - Gespräch mit Paul-Moritz Rabe und Barbara Yelin<--- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Dirk Fuhrig<--- bestellen dlfk-audio ) - Von David Siebert<--- bestellen Hansen & Kröger aus Wiehl ...(dlfk-audio) - Gespräch mit Mike Altwicker<--- u.a. bestellen (dlfk) - Der britische Philosoph John Gray bewundert Katzen für die Gelassenheit, mit der sie der Welt begegnen. Uns Menschen empfiehlt er die Tiere als Vorbild - in seinem neuen Buch, das quer durch die Literatur- und Philosophiegeschichte führt.https://www.deutschlandfunkkultur.de/john-gray-katzen-und-der-sinn-des-lebens-philosophische-betrachtungen-100.html<--- bestellen bm ) - Die Bücher und Autoren am Wochenende in der "Literarischen Welt" und in der FASJulia Franck über die Kultur der Lesung - und warum sie in Gefahr istMara Delius spricht mit Amia Srinivasan über Feminismus und Das Recht auf Sex (Klett-Cotta)Teresa Präauer erinnert sich an ihre Lektüren als Mädchen (Wallstein, VA)Thomas Schmid über Pier Paolo Pasolini, der in diesen Tagen 100 geworden wäreDiana Kinnert, Publizistin und Politikerin, zu Gast in unserer "Biografie in Büchern"Trollers Jahrhundert: Georg Stefan Troller besucht Jan MorrisActionszenen der Weltliteratur: Friedrich Schlegel erfindet die romantische LiebeAußerdem:Jan Bazuin: Tagebuch eines Zwangsarbeiters (C.H. Beck)Emmanuel Carrère: Yoga (Matthes & SeitzSabine Doering: Friedrich Hölderlin. Biografie einer Jugend (Wallstein)Yannic Federer: Tao (Suhrkamp)Hadija Haruna-Oelker: Die Schönheit der Differenz (btb)Lin Hierse: Wovon wir träumen (Piper)Ted Hughes: Wodwo (Hanser)Norbert Hummelt: 1922. Wunderjahr der Worte (Luchterhand)Navid Kermani: Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näherkommen (Hanser)Sarah Kirsch: Ich will nicht mehr höflich sein. Tagebuch aus der Wendezeit (Edition Eichthal)Claudio Magris: Gekrümmte Zeit in Krems (Hanser)Andreas Stichmann: Eine Liebe in Pjöngjang (Rowohlt)Karl Schlögel: Entscheidung in Kiew (Fischer Taschenbuch) dlfk ) - Denise Mina liegt mit "Totstück" auch im März an der Spitze der Krimibestenliste. Der höchstplatzierte Neueinsteiger kommt von Richard Osman: Auf Platz zwei legt sich sein "Donnerstagsmordclub" british-amüsant mit der New Yorker Mafia an.<--- bestellen