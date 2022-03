Moin-Moin





ZeitrechnungReporter ohne Grenzen (RSF) begrüßt den Freispruch für die deutsche Journalistin Mesale Tolu, den heute (17.01.) ein Gericht in Istanbul verkündet hat. frei ) - Der Krieg in der Ukraine trifft uns Journalist:innen nicht nur menschlich, sondern auch beruflich. Wie gehen etwa Korrespondent:innen mit der Gefahr vor Ort und mit der schwierigen Verifizierung von Fakten um? Wie gelingt es, das Vertrauen der Leser:innen in seriöse Berichterstattung zu erhalten, zugleich Fakes keinen Platz einzuräumen? dlfk ) - Die Sanktionen gegen Wladimir Putin treffen auch die Kreml-Oligarchen, denn für sie war Deutschland bislang ein Geldwäscheparadies. Das galt besonders für Berlin. Doch mittlerweile ist die Bundeshauptstadt eine Vorreiterin im Kampf gegen derlei Geschäfte. dlfk ) - Die beiden Nationen sind seit Jahrhunderten verbunden: Mit dem Bündnis von 1654 trugen die Ukrainer letztlich zum Aufstieg Russlands bei. Sie selbst gerieten in russische Abhängigkeit - mit katastrophalen Folgen bis heute. dlfk ) - Der ukrainische Präsident Selenskyj war vor seiner Karriere als Politiker ein populärer Schauspieler. In der Serie "Diener des Volkes" spielte er einen Lehrer, der zufällig zum Staatschef wird. Nun ist sie auf Arte zu sehen. dlfk ) - Es werde Maschinen mit Bewusstsein geben, sagt Ralf Otte, der seit 25 Jahren zu künstlicher Intelligenz forscht. Gefühle und einen Willen würden sie nie entwickeln. Es gibt aber einen Schritt, vor dem er warnt.Versteckte Sender in der Handtasche dlfk ) - "Nie wieder Wertgegenstände verlieren!" Mit diesem Versprechen werben Hersteller von Ortungsgeräten. Doch Apples AirTag oder GPS-Sender werden auch missbraucht: zum Stalken von Menschen oder zum Stehlen von Autos. Apple versucht, das Problem einzudämmen, doch die Möglichkeiten sind limitiert. dlfk ) - 1968 bildeten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 30 Ländern den "Club of Rome", um die Zukunftsaussichten der Menschheit auszuloten. Am 2. März 1972 präsentierten sie die Studie "Die Grenzen des Wachstums". Ein Appell zum Umdenken - doch von vielen als apokalyptisches Szenario abgetan.<--- bestellen 3sat ) - 1973 hat man das den Klimawandel schon in düsteren Bildern prophezeit. Unter dem Titel "Soylent Green" kam damals eine legendäre Film-Dystopie von Richard Fleischer in die Kinos. Der Film zeichnet ein dramatisches und makabres Bild des Jahres 2022 und gilt als einer der ersten Öko-Thriller der Filmgeschichte. Mit Charlton Heston in der Hauptrolle behandelt er Themen wie Nahrungsmittelknappheit, Treibhauseffekt und Umweltkatastrophen. Was wusste man bereits 1973 über den Klimawandel?<--- bestellen 3sat ) - Vor 50 Jahren legte der Bericht des Club of Rome über die "Grenzen des Wachstums" weltweit die Dringlichkeit eines Systemwandels offen. Warum wurde im vergangenen halben Jahrhundert die Mahnung so wenig beachtet? Vivian Perkovic spricht darüber mit Bestseller-Autor Frank Schätzing, der 2021 in seinem Buch fragte: "Was, wenn wir einfach die Welt retten?" 3sat ) - Statt den Horror der Erderwärmung auszuschmücken, liefert Bestseller-Autor Frank Schätzing in seinem neuen Buch "Was, wenn wir einfach die Welt retten?" eine Anleitung zum "Handeln in der Klimakrise". Präzise klärt er über Ursachen und Folgen des Klimawandels auf und zeigt Wege zu einem nachhaltigeren Lebensstil.<--- bestellen 3sat ) - Am 2. März 1972 veröffentlichte der "Club of Rome" seine Studie "Die Grenzen des Wachstums". Doch warum wurde der Bericht zur Lage unseres Planeten seither kaum beachtet? Und wie lässt sich die Welt noch retten?---> Die Grenzen des Wachstums sind überschritten, die Klimakatastrophe droht - wenn wir nicht handeln. Was ist nötig um Gegenzusteuern und den Klimawandel noch aufzuhalten? Und wie sehen die (neuen) Konzepte für mehr Nachhaltigkeit und Verzicht aus? Noch sei Zeit für die Wende, sagen unsere Gäste, Bestseller-Autor Frank Schätzing ("Was, wenn wir die Welt einfach retten?"), "Club of Rome"-Mitglied Stefan Brunnhuber und Melanie Jaeger-Erben, Nachhaltigkeitsforscherin an der TU Berlin.Wie den Klimawandel aufhalten?--->Wir brauchen einen Transformationsprozess in der Gesellschaft, der Politik und im Finanzsystem, so Stefan Brunnhuber von der Gesellschaft "Club of Rome". Was kann und muss jeder Einzelne von uns dazu beitragen? Warum erkennen und verstehen wir die Zerbrechlichkeit der Erde so wenig? Welche Gewohnheiten haben ein ökologisches Denken auch fernab der Politik verhindert und warum stehen wir jetzt an solch einem dramatischen Wendepunkt? Die Uhr tickt längst, die Zeit des Zögerns und Zauderns ist vorbei.--->Ist Nachhaltigkeit der Schlüssel? Oder gar Verzicht?Im Schatten der Ölkrise und der aufblühenden Atomkraft forderte schon der britische Ökonom Ernst F. Schumacher 1973, in seinem viel beachteten Buch "Small ist beautiful", eine Rückkehr zum menschlichen Maß. Die Studie wurde zum Welterfolg. Schumacher gilt als Vater des Gedankens der Postwachstumsökonomie. Bis heute ist er für viele Denker ein Vorbild. Laut Schumacher führt Größe in der Ökonomie zu Machtkonzentration, verdrängt Vielfalt und ist häufig nicht nachhaltig. Er plädiert für eine "Miniaturisierung der Technik" sowie dafür, "ein Maximum an Glück mit einem Minimum an Konsum zu erreichen". dlfk ) - Der russische Konzern Gazprom sponsort nicht nur Sportclubs, sondern steckt auch Geld in verschiedene Musikprojekte, darunter in die Russisch-Deutsche Musikakademie, die von dem gerade entlassenen Chef der Münchner Philharmoniker, Gergiev, geleitet wird. Axel Schröder gibt einen Überblick dlfk ) - Der Geiger Gil Shaham hat in Antwerpen das Violinkonzert von Johannes Brahms gespielt, ein Werk, das lange Zeit als unspielbar galt. Inzwischen eines der beliebtesten Romantik-Konzerte, das im dritten Satz mit einer ungarischen Überraschung aufwartet. dlfk ) - Der Hamburger Bahnhof in Berlin gilt als Deutschlands wichtigstes Museum für Gegenwartskunst. Das neue Direktorenduo hat nun seine Pläne für das Haus präsentiert. Größere Besuchernähe und ein stärkerer Fokus auf Berliner Kunst sollen es künftig auszeichnen.