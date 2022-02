Moin-Moin



Zeitrechnung faz ) - China hält Putin den Rücken frei faz ) - Der russische Präsident hat getan, was im Westen als undenkbar galt faz ) - Bröckelt die Russland-Connection der SPD? taz ) -zum Krieg gegen Ukraine dlfk ) - Im Umgang mit Russlands Präsidenten Putin muss sich der Westen auf eine neue Ordnung einstellen, sagt der Politologe Herfried Münkler: Es gehe nun um ein Denken in Einflusszonen. Die Europäer sollten sich auf ihre unmittelbare Umgebung konzentrieren.Reden, schweigen und erneut reden lyrk ) - Die war im Verlauf der vergangenen Jahrhunderte für die Ukrainer die einzige Überlebensmöglichkeit, sie füllte den gesamten geistigen Freiraum aus, der dem Volk in seinem kolonialen Dasein geblieben war. szm ) - Der Zeichner verrät, warum seine Kunst so viel anstrengender als Malen ist, warum er mit Jackson Pollock früher wenig anfangen konnte - und wie die Komik ins Bild kommt."Ich war in Gedanken immer woanders" smz ) - Seit fast 60 Jahren zeichnet der Franzose Sempé die Welt, wie sie ihm (und uns) lieber wäre. Ein Gespräch über kleine Weisheiten und große Begegnungen. radio ) - Musiktipps / Nachhören 19. Februar 2022Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da - sondern zum Beispiel auch für einen Avantgarde-Musikmarathon mit dem Klangforum Wien mit Werken von u.a. Grisey, Sciarrino, Berstad, Saunders… hei ) - Der Fall Martenstein ist ein Symptom für die fortschreitende Erosion des öffentlichen Diskurses faz ) -: Die Sache mit dem Sex<--- bestellen faz ) - , sondern auch Männer mögliche Opfer des Systems. Bild: ImagoEmily Ratajkowski im Gespräch : "Frauen werden gegeneinander ausgespielt" - Emily Ratajkowski wurde berühmt, weil sie ihren Körper zeigte. Früher bedeutete das für sie Selbstbestimmung - heute bereut sie manches. Ein Gespräch über Scham, Schönheit und übergriffige Männer.<--- bestellen