Zeitrechnung dlfk ) - Vier Jahre nach seiner Entlassung aus türkischer Haft hat der Journalist Deniz Yücel mit seiner Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte teilweise Recht bekommen. faz ) - Rund ein Jahr war der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in türkischer Haft. Eine Anklageschrift wurde ihm allerdings nicht vorgelegt. Yücel klagte dagegen vor dem Menschenrechtsgericht in Straßburg - mit Erfolg ... von Deniz Yücel turi2 ) - "Wenn jetzt noch lange gewartet wird, dann haben wir in Deutschland eine andere, ärmere Presselandschaft, weil viele redaktionelle Angebote es nicht schaffen werden", warnt VDZ-Hauptgeschäftsführer Stephan Scherzer im Gespräch mit der dpa. Scherzer verweist u.a. auf bis zu 100 % teurere Papier-Preise und gestiegene Zustellkosten in ländlichen Gebieten. Zudem würden Leserinnen wegen der Corona-Pandemie "nicht mehr in hoher Frequenz zum Einkaufen gehen", was die Absätze schrumpfen lasse.Französischer Modemacher mono ) - ... stirbt mit 73 Jahren radio ) - Gordon Sherwood: "Seven Songs of Mother Nature"; "Four Romantic Songs" (Felicitas Breest, Sopran; Masha Dimitrieva, Klavier); Klavierkonzert, Allegro molto, op. 107 (Masha Dimitrieva, Klavier; Bayerisches Landesjugendorchester: Werner Andreas Albert); Sinfonietta, op. 101 radio ) - Der Tenorsaxofonist Archie Shepp, in den 60er-Jahren einer der bekanntesten Vertreter des Free Jazz, hatte ursprünglich Literaturwissenschaften studiert. Schon früh war seine Musik explizit politisch. Mit Niklas Wandt. radio ) - Eine Stunde mit aktuellen Veröffentlichungen des norwegisch-japanischen Ayumi Tanaka Trio, des Kölner Kontrabassisten Stefan Schönegg und einer klassischen Aufnahme von Jackie McLean, die neu über das Label Blue Note erscheint: Destination…Out! Mit Niklas Wandt. radio ) Das aufmerksame Anhören vieler Solo-Kontrabass-Alben innerhalb weniger Wochen kann eine Neukalibrierung der eigenen Körperfrequenzen bewirken. Die 14 unten besprochenen Alben widersetzen sich gängigen Beschreibungen… radio ) - Musikjournalisten, die sich alle hauptsächlich mit Jazz befassen, haben an der Abstimmung teilgenommen. Henning Bolte, Eyal Hareuveni, Pete Butchers sind u.a. dabei.(r adio ) -Das PENG Festival präsentiert mit Bandleaderinnen wie Julia Hülsmann oder Alexandra Lehmler wieder ein hochkarätiges Programm im Maschinenhaus in Essen. glt ) - Krieg hat in der Zunft der zeitgenössischen Geschichtsschreiber, um es salopp auszudrücken, keine gute Presse. Auch die kanadische Historikerin Margaret MacMillan ist keine Bellizistin ...