Zeitrechnung faz ) - Aus Brüssel ertönt großer Jubel: Mit dem "Digital Services Act" will die EU die Netzkonzerne zügeln. Doch was geschieht? Es geht der Pressefreiheit an den Kragen. Von Michael Hanfeld radio ) - Mit Ausschnitten aus folgenden Werken: "Weiße Rose"; "Der Schuhu und die fliegende Prinzessin"; "Lieder von einer Insel"; "Wie kannst du ohne Hoffnung sein"; "Pax questosa".Musiktipps 24. Januar 2022 radio ) - Der große Schlagzeuger war Motor des Bebop und Hardbop. Jetzt wurden essenzielle Aufnahmen seiner ersten Japan-Tour im Jahr 1961 veröffentlicht. Sie sind von zeitloser Schönheit. Von Samir H. Köck.Reine Bildgebung kap ) - Manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte. Vor allem, wenn Sie derart produktiv bildgestört daherkommen wie bei "Produktive Bildstörung" in der Kunsthalle Düsseldorf. Lassen wir diesmal also einfach mal allein die Fotos sprechen.