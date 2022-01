Moin-Moin

(d lfk-audio ) - Moderation: Frank Meyer dlfk-audio ) - Gespräch mit Carsten Hueck u. a. Kurt Martis Wortwarenladen ...<--- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Sylvia Schwab<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Daniel Kampa<--- bestellen <--- bestellen kultura) - "Blaue Frau" von Antje Rávik Strubel<--- bestellen liz ) - Die Planungen für die Leipziger Buchmesse 2022 in den Messehallen sind in vollem Gange. "Wir sind davon überzeugt, dass die Leipziger Buchmesse vom 17. bis 20. März in unseren Messehallen stattfinden kann", erklärt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe, zum Jahreswechsel. "Die Branche vermisst diese so wichtige Plattform, vermisst Sichtbarkeit für Autorinnen und Autoren und den Austausch zu den Novitäten des Frühjahrs." bb ) - Der seit heute geltende Lockdown light könnte laut Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im ersten Quartal 2022 zu Schäden an der Wirtschaft von bis zu 50 Milliarden Euro führen. taz ) - Vor 150 Jahren wurde Anni Leuwer geboren. Ein Gespräch mit Guenter G. Rodewald, dessen Vater bei Leuwer lernte - und überzeugter Antisemit war.taz: Herr Rodewald, wir wollen über drei sehr unterschiedliche Bremer Buchhändler:innen sprechen. Einer sind Sie selbst und eine andere ist Anni Leuwer, die an Heiligabend vor 150 Jahren geboren wurde. Was verbindet Sie mit ihr? bb ) - Corona nervt, ist aber nicht allesDieser Jahresrückblick konzentriert sich auf die guten Nachrichten der vergangenen zwölf Monate. Ja, die gab's. Und nicht zu knapp. faz ) Zukunft der Buchmesse, Sparzwang, Streit im Börsenverein des Deutschen Buchhandels: Nach 16 Jahren als Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands blickt Alexander Skipis zurück und voraus. fk ) - nur immer wieder neu erfahren. Was sie aber können soll, ist zumeist eine Zumutung und gehört zu den Problemen des Schreibens, zumal des autobiografischen Schreibens. Der Schriftsteller Kurt Drawert, der im Dezember 2021 den Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur erhielt, reflektiert seine Arbeit in einer Zeit des radikalen Wandels.