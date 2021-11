Moin-Moin

Freitag, 26.11.2021330. Tag des Jahres oder der 738.122. Tag der Zeitrechnung radio ) - Georges Brassens wäre am 22. Oktober 100 Jahre alt geworden, am 29. Oktober jährt sich auch der 40. Todestag des berühmten Chansonniers. Wolfgang Hamm radio ) - Wer Frank Zappa beim Wort nimmt - vor allem seinen wohl berühmtesten Satz "Jazz ist nicht tot - er riecht nur komisch" oder die Zeile "Jazz: Die Musik der Arbeitslosigkeit" in seiner Autobiografie - der fällt auf seinen Sarkasmus rein.Ampel faz ) - So richtig Freude kommt nur bei der FDP auf faz ) - Monika Grütters geht, die Grünen bekommen das Amt der Kulturstaatsministerin. Was bedeutet das für die deutsche Kulturpolitik? Und was sagt der Koalitionsvertrag zum Humboldt-Forum? Von Andreas Kilb dlfk ) - Die frühere Grünen-Vorsitzende Claudia Roth soll in der kommenden Bundesregierung Staatsministerin für Kultur und Medien werden. Klaus-Dieter Lehmann, Ex-Präsident des Goethe-Instituts, hofft unter ihrer Führung auf eine neue Art von Kulturpolitik.